অধিবাস ও অঞ্জলীর মধ্য দিয়ে খুলনায় শারদীয় দুর্গাপূজা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু

অধিবাস ও অঞ্জলীর মধ্য দিয়ে খুলনায় শারদীয় দুর্গাপূজা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু
ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে খুলনায় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। ভক্তরা উপবাস থেকে দেবী দুর্গার চরণে অঞ্জলি নিবেদন করেন এবং শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেন।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকালে খুলনার বিভিন্ন মন্দিরে অনুষ্ঠিত হলো ঘটস্থাপন ও অধিবাস। ভক্তরা সকাল থেকেই দেবী দুর্গার চরণে অঞ্জলি নিবেদন করেন, আগুনের প্রদীপ জ্বালিয়ে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেন। স্থানীয় পূজারিদের মতে, এই প্রথার মধ্য দিয়ে ভক্তরা আধ্যাত্মিক শক্তি ও মনোবল বৃদ্ধি পায়।
পুরোনো প্রথা অনুসারে সকাল থেকে শুরু হওয়া উপবাস, ধ্যান ও পুষ্পাঞ্জলি দেবীকে আনন্দিত করে। ভক্তদের মধ্যে শারদীয় দুর্গাপূজাকে ঘিরে গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়।
প্রতিবছরের মতো এবারও খুলনায় দুর্গাপূজা উৎসবকে ঘিরে বিরাজ করছে আনন্দ ও উৎসবের আমেজ। শহরের অলিগলি, পাড়া-মহল্লা এবং গ্রামীণ এলাকায় প্রতিটি মণ্ডপ সাজানো হয়েছে আলোকসজ্জা, তোরণ, রঙিন ব্যানার এবং প্রাকৃতিক ফুল দিয়ে। চারপাশে বাজছে আগমনী গান, ভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে উচ্ছ্বাস।
এ বছর খুলনা জেলায় মোট ৯৮০টি মণ্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে মহানগরে ১২০টি এবং জেলার ৯টি উপজেলায় ৮৬০টি মণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি মণ্ডপে বিভিন্ন বয়সের মানুষ একত্রিত হয়ে উৎসবকে ঘিরে মিলনমেলা সৃষ্টি করছে।
নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি মণ্ডপে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল জোরদার করা হয়েছে। নগরজুড়ে বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা, বিশেষ চেকপোস্ট ও মেটাল ডিটেক্টর। জেলা প্রশাসন, পুলিশ, আনসার ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সক্রিয়ভাবে মাঠে কাজ করছে।
রোববার সকালে খুলনার আর্য ধর্মসভা মন্দির পরিদর্শন করেন খুলনা নৌ অঞ্চলের কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল এ কে এম জাকির হোসেন। তিনি মন্দির কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং বলেন, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দুর্গোৎসব সম্পন্নের লক্ষ্যে নৌবাহিনী টহলসহ নানা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ভক্তরা যাতে নির্বিঘ্নে পূজা উদযাপন করতে পারেন, সেজন্য সব ধরনের সহায়তার জন্য নৌবাহিনী প্রস্তুত রয়েছে।
স্থানীয় পূজা উদযাপন পরিষদের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই উৎসবের মাধ্যমে শুধু ধর্মীয় আনন্দ নয়, সামাজিক সংহতিরও বার্তা ছড়ায়। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের মানুষও এই উৎসবে অংশ নিচ্ছেন।
দুর্গাপূজা উৎসবের প্রভাবে খুলনার বাজারগুলোতে ফল, ফুল ও পূজাসামগ্রীর চাহিদা বেড়ে গেছে। বিশেষ করে আমদানিকৃত ফলের সরবরাহ ভালো হওয়ায় দাম কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে ক্রেতাদের মতে, এখনো অনেক পণ্যের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে।
বাজারে মাল্টা, আপেল, বেদানা ও কমলার দাম সামান্য কমলেও ভক্তরা বলছেন, উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে এখনও খরচ বেশি হচ্ছে। ফলে উৎসবের আনন্দ ও ক্রেতার উদ্বেগ একসাথে ফুটে উঠছে।
শারদীয় দুর্গাপূজা চলবে দশমী পর্যন্ত। দশমী পূজার মধ্য দিয়ে প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে সমাপ্ত হবে এই উৎসব। প্রতিটি দিন ভক্তরা দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করবেন শান্তি, সুস্থতা এবং সমাজের সমৃদ্ধির জন্য।
খুলনার শারদীয় দুর্গাপূজা শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এটি মানুষের মিলনমেলা, আনন্দ এবং সামাজিক সংহতির প্রতীক। অধিবাস ও অঞ্জলীর মধ্য দিয়ে সূচনা হওয়া এই পূজা ভক্তদের মধ্যে আশা, শান্তি এবং আনন্দের বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে। সরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে যে উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে, আর দশমীতে দেবীর বিসর্জনের মাধ্যমে মিলিত আনন্দ-উৎসবের সমাপ্তি ঘটবে।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন