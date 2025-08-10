আদিবাসী স্বীকৃতির দাবির আড়ালে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ পিসিসিপির

পিংকি আক্তার, রাঙ্গামাটি | আগস্ট ১০, ২০২৫

আদিবাসী স্বীকৃতির দাবির অন্তরালে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ (পিসিসিপি) রাঙামাটি পৌর শাখা।

রবিবার (১০ আগষ্ট) সকাল ১০ টায় রাঙামাটি শহরের বনরুপা সিএনজি স্টেশন চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশে পিসিসিপি রাঙামাটি পৌর সভাপতি পারভেজ মোশাররফ হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পিসিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ন সম্পাদক হাবীব আল মাহমুদ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ (পিসিসিপি) কেন্দ্রীয় কমিটির সি: যুগ্ন সম্পাদক হাবীব আল মাহমুদ বলেন, অনেকেই না বুঝে উপজাতিদের আদিবাসী বলেন, কিন্তু উপজাতি/পাহাড়ি/ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীদের আদিবাসী হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিলে দেশের সার্বভৌমত্বের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব পড়বে।

তিনি বলেন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি বা উপজাতিরা নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালিরাই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসিন্দা। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি কর্তৃক আদিবাসী হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবি পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করার সূদর প্রসারী ষড়যন্ত্র। তাই সকলে সচেতন থাকবেন, কেউ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/উপজাতিদের ‘আদিবাসী’ বলবেন না।

পিসিসিপি’র নেতৃবৃন্দরা বক্তব্যে বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/উপজাতিরা আদিবাসী নয়, তারা বহিরাগত দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়া আশ্রিত জাতি। ঐতিহাসিক তথ্য মতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/উপজাতিরা বার্মা, ভারতের তিব্বত, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মঙ্গোলীয় এবং চীনসহ বিভিন্ন দেশ থেকে ১৭৩০ সাল নাগাদ যুদ্ধে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে অস্থায়ীভাবে আগমণ করে৷ তাছাড়াও বাংলাদেশ সংবিধানের ২৩(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশে কোন আদিবাসী নেই, তারা ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী/উপজাতি হিসেবে স্বীকৃত।

বক্তারা আরো বলেন, আদিবাসী হতে হলে ভূমি সন্তান হতে হয়, এবং হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধারণ করতে হয়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, মায়ানমার ও চীন হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসী হিসেবে এসে বসতিস্থাপন করলে ভূমি সন্তান হওয়া যায় না। মূলত আদিবাসী স্বীকৃতির নামে আলাদা রাষ্ট্র “জুম্মলেন্ড” প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কতিপয় উপজাতীয় ও দেশীয় কুচক্রী মহল গুলো।

বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন পিসিসিপি ঢাকা মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী রিয়াজুল হাসান, বক্তব্য রাখেন পিসিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মেজবাহ উদ্দিন, পিসিসিপি রাঙামাটি জেলা সভাপতি আলমগীর হোসেন, সাধারণ সম্পাদক খলিলুর রহমান, সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক শাখাওয়াত হোসেন, পিসিসিপি রাঙামাটি জেলা যুগ্ন সম্পাদক রবিউল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ইসমাঈল গাজী, পৌর সাংগঠনিক সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম বাবু প্রমুখ।

রাঙামাটি, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

পার্বত্য চট্টগ্রামে স্টারলিংক চালু করবে সরকার

আগামী ছয় মাসের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইচটি) অঞ্চলে স্টারলিংক চালুরবিস্তারিত

পাহাড়ি ঢল ও ভারী বর্ষণে রাঙ্গামাটির নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

রাঙ্গামাটিতে টানা ভারী বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়িবিস্তারিত

গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে রাঙামাটিতে বিএনপি’র বিজয় র‌্যালি

জুলাই যোদ্ধাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা নতুন করে একটি দেশ পেয়েছি।বিস্তারিত

রাঙ্গামাটিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস

আজ ৫ আগস্ট। ঐতিহাসিক ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস’। গত বছর এবিস্তারিত

খোলা হচ্ছে কাপ্তাই বাঁধের বাঁধের ১৬ জলকপাট

টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের কারণেবিস্তারিত

কাপ্তাই হ্রদে মাছ আহরণ শুরু, কর্মচাঞ্চলে ফিরেছে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র

কাপ্তাই হ্রদে কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন নিশ্চিত এবং অবমুক্তবিস্তারিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম সম- অধিকার আন্দোলনের প্রতিনিধি সম্মেলন

পার্বত্য চট্টগ্রাম সম অধিকার আন্দোলন, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার প্রতিনিধি সম্মেলনবিস্তারিত

‎পাহাড়কে বাঁচিয়ে রাখতে হলে গাছ লাগাতে হবে: পার্বত্য উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা

“পরিকল্পিত নবায়ন করি,সবুজ বাংলাদেশ গড়ি” এই প্রতিপাদ্যে রাঙামাটিতে বৃক্ষ রোপনবিস্তারিত

রাঙ্গামাটির ঝুলন্ত সেতুর ডুবে থাকায় সেতুতে পর্যটক ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা

গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলেবিস্তারিত

রাঙামাটিতে আনসার পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগে যুবক আটক

রাঙামাটিতে আনসার সদস্য পরিচয়ে চাকরির দেওয়ার নামে টাকা নিয়ে প্রতারণারবিস্তারিত

রাঙামাটির সাজেকে সেনাবাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমান অস্ত্রগোলা উদ্ধার

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেকের দুর্গম পাহাড়ে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টেরবিস্তারিত

২ আগস্ট মধ্যরাত থেকে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ শুরু

কাপ্তাই হৃদ হতে মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিতবিস্তারিত

প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মাঝে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের কফি ও কাজুবাদাম চারা বিতরণ

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নেবিস্তারিত

রাঙামাটিতে এপিবিএনের প্রথম ক্যাম্প উদ্বোধন

রাঙামাটি জেলার সদর উপজেলার আসামবস্তি এলাকায় আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)-এরবিস্তারিত

সাফজয়ী ফুটবলার ঋতুপর্ণার মায়ের চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তা প্রদান

জাতীয় নারী ফুটবল দলের স্বনামধন্য খেলোয়াড় সাফজয়ী ঋতুপর্ণা চাকমার মায়েরবিস্তারিত

রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ির উপজেলার জনপ্রিয় ক্লাব হাজী মুন্সিমিয়া কিশোর সংঘ কমিটি গঠন

রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ির উপজেলার জনপ্রিয় ক্লাব হাজী মুন্সিমিয়া কিশোর সংঘর উপদেষ্টাবিস্তারিত