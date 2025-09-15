আবির হাসান কাওছার রচিত দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন
সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার রমজাননগর দারুস সুন্নাহ আদর্শ দাখিল মাদ্রাসায় প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব ডাঃ আবির হাসান (কাওছার) রচিত “দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম ও তালিমুত দোয়া” গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টায় মাদ্রাসা মিলনায়তনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ মোড়ক উন্মোচন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা আবুল কাশেম এবং সঞ্চালনা করেন সহকারী সুপার মাওলানা নজরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেন মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব ডাঃ আবির হাসান কাওছার।
অনুষ্ঠানে গ্রন্থটির গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রভাষক মাওলানা হুসাইন বিন আফতাব। তিনি বলেন, “দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম ও তালিমুত দোয়া বইটি শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সাধারণ মানুষের জন্য একটি সহজবোধ্য দিকনির্দেশনা। এতে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, জীবন গঠনের পথনির্দেশ এবং নৈতিকতা চর্চার বাস্তব উদাহরণ স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে প্রয়োজনীয় দোয়াগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকায় এটি শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহারিক সহায়ক হবে।”
এছাড়াও বক্তারা বলেন, সমাজে ইসলামি মূল্যবোধ ও নৈতিকতা চর্চা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এটি ইসলামি সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ ডি. এম. আমানুল্লাহ। আরও বক্তব্য রাখেন মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুল গফুরসহ অনেকে। বক্তারা লেখকের এ উদ্যোগকে সময়োপযোগী উল্লেখ করে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।
অনুষ্ঠানে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সদস্য মাস্টার রাশিদুল ইসলাম, শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন। শেষে দেশ, জাতি ও ইসলামী সাহিত্য অঙ্গনের অগ্রগতি কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন