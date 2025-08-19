আব্দুল কুদ্দুসের বাঁচার আকুতি চিকিৎসার জন্য মানবিক সাহায্যের আবেদন

হেলাল উদ্দিন, মনিরামপুর (যশোর) | আগস্ট ১৯, ২০২৫

সুন্দর এ পৃথিবীর মায়া ছেড়ে কেউ যেতে চাই না। তাইতো দুরারোধ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত আব্দুল কুদ্দুস সহায় সম্বল সবই বিক্রি করে চিকিৎসায় খরচ করে এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। ব্যয়বহুল চিকিৎসার খরচ নির্বাহের আর কোন উপায় তার নেই!

তাই তো বাঁচার আকুতি মিনতি জানিয়ে সমাজের দানশীল বিত্তবান মানুষের কাছে মানবিক সাহায্য চেয়ে আবেদন করেছেন। জানা যায়- প্রথমে ডায়াবেটিস, এরপর একে একে হার্ট, কিডনি, ফুসফুস ও চোখের গুরত্বর সমস্যায় দীর্ঘদিন ভুগছেন যশোরের মনিরামপুর উপজেলার শ্যামকূড় ইউনিয়নের হালসা গ্রামের ছবুর মোল্যার জ্যেষ্ঠ্যপুত্র আব্দুল কুদ্দুস (৫৭)।

ছয় ভাইয়ের মধ্যে তিনি বড়। পৈত্রিকভাবে পাওয়া সামান্য কিছু জমি চাষাবাদ করে স্ত্রী ও দুই কন্যাকে নিয়ে তার পরিবার বেশ ভালই চলছিলো। কিন্তু ১০/১২ বছর আগে তার ডায়াবেটিস ও হার্টের সমস্যা ধরা পড়ে। সেই হতে শুরু হয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে চিকিৎসা। কিন্তু দীর্ঘ চিকিৎসার পর ডায়াবেটিসের অবস্থা ও হার্টের দুটি বাল্বই গুরুত্বর পর্যায়ে পৌছায়।

গত ৩/৪ বছর আগে কিডনি ও ফুসফুসের সমস্যাও দেখা দেয়। বর্তমানে দুটি কিডনিই প্রায় অকেজো। সপ্তাহে তিন দিন ডায়ালাইসিস করতে হচ্ছে। এদিকে প্রায় এক বছর আগে তার চোখের সমস্যা দেখা দেয়। এখন চোখের অবস্থা খুবই গুরুত্বর। দুই চোখ দিয়ে ঠিকমত তিনি দেখতে পান না।

এতোসব সমস্যার মধ্যে তার শুরু হয়েছে শ্বাস কষ্ট। যা খুবই প্রকট। গত তিন/চার মাস যাবত তিনি এসব জটিল সমস্যা নিয়ে জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে খুলনা গাজী মেডিকেল হাসপাতাল, যশোরের ইবনে-সিনা প্রাইভেট হাসপাতাল, যশোরের কিংস হাসপাতালে অনেকদিন চিকিৎসারত ছিলেন।

এ সব হাসপাতালে আইসিইউতে ব্যয়বহুল চিকিৎসা নিয়েছেন। বর্তমানে সংকটাপন্ন অবস্থায় অক্সিজেন সিলিন্ডার বাড়ীতে রেখে যশোরের কিংস হাসপাতালের ডাঃ শফিকুর রহমান, ইবনে-সিনা হাসপাতালের ডাঃ শরিফুল ইসলাম ও যশোর আই এন্ড লেজার সেন্টারের ডাঃ মনিরুজ্জামানের তত্বাবধানে চিকিৎসারত আছেন।

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী যশোরের সোনার বাংলা ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে সপ্তাহে তিন দিন কিডনি ডায়ালাইসিস করাচ্ছেন। যা খুবই ব্যয়বহুল। সামান্য যা জায়গা জমি ছিলো সবই বিক্রি করে এতোদিনে চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করেছেন।

সেইসাথে অসুস্থ স্ত্রীর হার্টের রিং বসিয়ে ব্যয়বহুল চিকিৎসা করায়েছেন, দুই কন্যাকে বিবাহ দিয়েছেন। এখন তিনি সহায় সম্বল হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে চিকিৎসা ব্যয় ও দৈনন্দিন সংসারের খরচ চালাতে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। তিনি সবার কাছে বেঁচে থাকার আকুতি নিয়ে মানবিক সাহায্য চাচ্ছেন।

তাই সমাজের দানশীল ও মানবিক ব্যক্তিদের কাছে নিবেদন আমরা আব্দুল কুদ্দুসের প্রতি সদয় হয়ে তার ব্যয়বহুল চিকিৎসা খরচে সহায়তার হাত বাড়িয়ে এই সংকট মোকাবেলায় পাশে দাঁড়ায়। আব্দুল কুদ্দুস উন্নত চিকিৎসা পেয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে। সহায়তা পাঠাবার বিকাশ নং- ০১৭৭২-৮৬৭০২৩।

যশোর, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

যবিপ্রবিতে আইইএলটিএসের প্রস্তুতি বিষয়ক কর্মশালা সম্পন্ন

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (যবিপ্রবি) শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ও বিদেশেবিস্তারিত

সহস্রাধিক শিক্ষার্থী নিয়ে শুরু হলো যবিপ্রবি’র আইইএলটিএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের(যবিপ্রবি) ছাত্র, পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরেরবিস্তারিত

যশোরের শার্শায় দেবরের বিশেষ অঙ্গ কেটে দিলেন ভাবি

যশোরের শার্শায় প্রতিবেশী ভাবিকে ধর্ষণ করতে গিয়ে বিশেষঅঙ্গ হারিয়েছেন মফিজুলবিস্তারিত

যশোরের রাজগঞ্জে ৮৩ ব্যাচের ক্ষুদ্র মিলন মেলা

যশোরের রাজগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮৩ ব্যাচের ছাত্রদের মিলন মেলা অনুষ্ঠিতবিস্তারিত

যশোরের শার্শা সীমান্তে ভারতীয় নাগরিকসহ তিনজনকে পুশইন!

যশোরের শার্শা উপজেলার শালকোনা সীমান্ত দিয়ে রাতের অন্ধকারে একজন ভারতীয়বিস্তারিত

যশোরের রাজগঞ্জে গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

যশোরের মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জে গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে মিরা খাতুন (২৩)বিস্তারিত

যশোরের মনিরামপুরে প্রতিভা বিদ্যানিকেতনে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

যশোরের মনিরামপুরে প্রতিভা বিদ্যানিকেতনের কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। এবিস্তারিত

যশোরের রাজগঞ্জে বিনামূল্যে চক্ষু শিবির

যশোরের মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জে, রাজগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাক্তণ ছাত্র সমিতিরবিস্তারিত

যবিপ্রবির প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর ও প্রধান ফটক সংস্কারের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিস্তারিত

যশোরের মনিরামপুরে বসুন্ধরা শুভ সংঘের মানবিক উদ্যোগ

যশোরের মনিরামপুর সরকারি কলেজের এক এতিম মেধাবী শিক্ষার্থীর পাশে দাড়িয়েছেবিস্তারিত

যশোরের মনিরামপুরে চোর ধরতে গিয়ে দুই পুলিশ আহত, গরু ও পিকআপ জব্দ

যশোরের মনিরামপুরে চোর ধরতে গিয়ে চোরের আঘাতে দুই পুলিশ সদস্যবিস্তারিত

যশোরের রাজগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের রাজকীয় মর্যাদায় বিদায় সংবর্ধনা প্রদান

যশোরের মনিরামপুর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী রাজগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ.কে.এমবিস্তারিত

যশোরের বেনাপোলে বিভিন্ন মামলায় পরওনাভুক্ত ১১ আসামী গ্রেফতার

যশোরের বেনাপোল পোর্ট থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে প্রতারনা, ছিনতাইকারীদের সর্দারবিস্তারিত

সাংবাদিক তুহিনকে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে যশোরের রাজগঞ্জ প্রেসক্লাবে সভা অনুষ্ঠিত

দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের গাজীপুর প্রতিনিধি সাংবাদিক মো. আসাদুজ্জামান তুহিনকে নৃশংসভাবেবিস্তারিত

যশোরের শার্শা-বেনাপোলে গত ১৫ বছরে ৭৯ টি ধর্ষন মামলা বিচারহীনতায়

বিচারহীনতার কারনে গত ১৫ বছরে ভারত সীমান্তবর্তী এলাকা যশোরের শার্শাবিস্তারিত

ভারতে পাচার হওয়া দুই বাংলাদেশীকে বেনাপোলে হস্তান্তর

ভাল কাজের প্রলোভনে ভারতে পাচারের শিকার দুই বাংলাদেশী নারীকে বেনাপোলবিস্তারিত