‎আশিকার আয়োজনে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক

পিংকি আক্তার, রাঙামাটি | অক্টোবর ১৯, ২০২৫

রাঙামাটি শহরে বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান আস্থা ইয়ুথ গ্রুপের আয়োজনে ও রাঙ্গামাটি পৌরসভা এবং বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা আশিকা ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস এর সহযোগীয় আয়োজিত পরিচ্ছন্ন অভিযানের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ মারুফ।

রোববার (১৯ অক্টোবর) সকালে শহরের পৌরসভা প্রাঙ্গঁণ হতে জিমনেসিয়াম প্রঙ্গাঁণ পর্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর প্রশাসক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন।

‎জেলা প্রশাসক বলেন, বেসরকারি এনজিও সংস্থা আশিকা আজকে যে উদ্যোগ নিয়েছে সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে। এসব উন্নয়ন ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কাজে বাকি এনজিও গুলো ও এগিয়ে আসা দরকার। রাস্তা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার পাশা-পাশি পৌরসভার ড্রেনগুলোও পরিস্কার রাখতে হবে। এ শহর সবার তাই সবাইকে এ কাজে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাই।

‎পৌর প্রশাসক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন বলেন, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ পৌরসভা কর্তৃক প্রতিনিয়ত অব্যাহত রয়েছে।

‎সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক বিপ্লব চাকমা বলেন, বেসরকারি উন্নয়ন আশিকা ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আওতায় শতাধিক ভোলান্টিয়ার অংশগ্রহণে রাস্তার দুই পাশে ময়লা- আবর্জনা যথাস্থানে সরিয়ে ফেলাসহ রাঙামাটি পর্যটন এলাকায় নাগরিকদের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ, টেকসই বর্জ ব্যবস্থাপনাও সামাজিক সম্প্রীতি ও অংশীদাত্ব বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রচারণামূলক মাইকিং, ব্যানার,পোস্টার এবং প্লে- কার্ড প্রদর্শন করা করা হবে।

‎এসময় পরিচ্ছন্নতা অভিযানে উপস্থিত ছিলেন, সহকারী ভূমি কমিশনার সদর উপজেলা (ভূমি) অফিস এবং পৌরসভার (সিও) আসলাম সরওয়ার, রাঙামাটি রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক ও পাহাড়ের খবর পত্রিকার সম্পাদক এম কামাল উদ্দিন, আশিকা ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস এ্যাডমিন ম্যানেজার ঝুমালিয়া চাকম।

রাঙামাটি, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

সাংবাদিকদের সাথে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সংসদ সদস্য প্রার্থী জুঁই চাকমার মতবিনিময়

আসন্ন এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণতন্ত্র মঞ্চ সমর্থিত রাঙ্গামাটি-২৯৯ আসনেরবিস্তারিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বৈঠক স্থগিত করার দাবি সংবাদ সম্মেলন

বিতর্কিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বৈঠক বাতিল ওবিস্তারিত

রাঙামাটিতে লিগ্যাল এইড অফিসের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার

সরকারি খরচে আইনি সহায়তা প্রদান কার্যক্রম প্রচার ও প্রসারে প্রিন্টবিস্তারিত

রাঙামাটির বিলাইছডিতে স্বামীর ঔষুধ আনতে গিয়ে স্ত্রীর মৃত্যু

স্বামীর জন্য ঔষধ আনতে গিয়ে কাপ্তাই হ্রদের পানিতে ডুবে স্ত্রীরবিস্তারিত

রাঙ্গামাটিতে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস

সমন্বিত উদ্যোগ, প্রতিরোধ করি দুর্যোগ’ এ প্রতিপাদ্যে রাঙামাটিতে পালিত হয়েছেবিস্তারিত

সেফ এক্সিট চাই না, স্বাভাবিক এক্সিট নিয়েই দেশেই থাকবো: ধর্ম উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেনবিস্তারিত

রাঙামাটিতে টাইফয়েড টিকাদান বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

রাঙামাটিতে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন উপলক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে টিকাদান বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনবিস্তারিত

চট্টগ্রামে এখন টিভির সাংবাদিকের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাঙামাটিতে মানববন্ধন

চট্টগ্রামের সলিমপুরে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে এখন টেলিভিশনের চট্টগ্রাম ব্যুরোবিস্তারিত

ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স প্রগতি কর্মসূচির উদ্যোগে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স প্রগতি কর্মসূচির উদ্যোগে রাঙ্গামাটিতে নারীবিস্তারিত

কন্যা শিশু সমাজের আলোকবর্তিকা: ডিসি মোঃ হাবিব উল্লাহ

“আমি কন্যাশিশু স্বপ্নগড়ি, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি” প্রতিপাদ্যবিস্তারিত

১২ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন

বাংলাদেশে টাইফয়েড জ্বরের প্রাদুর্ভাব রোধে আগামী ১২ অক্টোবর থেকে দেশব্যাপীবিস্তারিত

রাঙামাটির মানিকছড়িতে অবৈধ বালু উত্তোলনের অপরাধে ১ লক্ষ টাকার অর্থ দণ্ড

রাঙামাটি সদর উপজেলার মানিকছড়ি মুখ এলাকায় অবৈধভাবে কাপ্তাই লেকের বিভিন্নবিস্তারিত

পার্বত্য জেলা রাঙামাটিতে জনজীবন স্বাভাবিক

জুম্ম ছাত্র জনতার ডাকা আট দফা দাবি আদায়ে অনিদিষ্টিকালের তিনবিস্তারিত

রাঙ্গামাটিকে পরিবেশবান্ধব পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে

“টেকসই উন্নয়নের জন্য পর্যটন” প্রতিপাদ্য নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং আলোচনারবিস্তারিত

রাঙামাটির জুরাছড়ি উপজেলার নির্মাণ করা সড়কগুলোর বেহাল দশা, বেড়েছে ভোগান্তি

জুরাছড়ি রাঙামাটির দশ উপজেলার মধ্যে একটি। জুরাছড়ি একটি দুর্গম উপজেলা।বিস্তারিত

কাপ্তাই লেকের পানিতে ডুবে ১ জনের মৃত্যু

রাঙামাটির রিজার্ভ বাজার এলাকায় পানিতে ডুবে হারুন -উর- রশিদ (৫০),বিস্তারিত