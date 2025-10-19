‎আশিকার আয়োজনে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক

আশিকার আয়োজনে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক
রাঙামাটি শহরে বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান আস্থা ইয়ুথ গ্রুপের আয়োজনে ও রাঙ্গামাটি পৌরসভা এবং বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা আশিকা ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস এর সহযোগীয় আয়োজিত পরিচ্ছন্ন অভিযানের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ মারুফ।
রোববার (১৯ অক্টোবর) সকালে শহরের পৌরসভা প্রাঙ্গঁণ হতে জিমনেসিয়াম প্রঙ্গাঁণ পর্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর প্রশাসক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন।
জেলা প্রশাসক বলেন, বেসরকারি এনজিও সংস্থা আশিকা আজকে যে উদ্যোগ নিয়েছে সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে। এসব উন্নয়ন ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কাজে বাকি এনজিও গুলো ও এগিয়ে আসা দরকার। রাস্তা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার পাশা-পাশি পৌরসভার ড্রেনগুলোও পরিস্কার রাখতে হবে। এ শহর সবার তাই সবাইকে এ কাজে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাই।
পৌর প্রশাসক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন বলেন, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ পৌরসভা কর্তৃক প্রতিনিয়ত অব্যাহত রয়েছে।
সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক বিপ্লব চাকমা বলেন, বেসরকারি উন্নয়ন আশিকা ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আওতায় শতাধিক ভোলান্টিয়ার অংশগ্রহণে রাস্তার দুই পাশে ময়লা- আবর্জনা যথাস্থানে সরিয়ে ফেলাসহ রাঙামাটি পর্যটন এলাকায় নাগরিকদের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ, টেকসই বর্জ ব্যবস্থাপনাও সামাজিক সম্প্রীতি ও অংশীদাত্ব বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রচারণামূলক মাইকিং, ব্যানার,পোস্টার এবং প্লে- কার্ড প্রদর্শন করা করা হবে।
এসময় পরিচ্ছন্নতা অভিযানে উপস্থিত ছিলেন, সহকারী ভূমি কমিশনার সদর উপজেলা (ভূমি) অফিস এবং পৌরসভার (সিও) আসলাম সরওয়ার, রাঙামাটি রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক ও পাহাড়ের খবর পত্রিকার সম্পাদক এম কামাল উদ্দিন, আশিকা ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস এ্যাডমিন ম্যানেজার ঝুমালিয়া চাকম।
