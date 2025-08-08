ইতালির রোমে দুর্বৃত্তদের গুলিতে আহত ৩ বাংলাদেশি
ইতালির রাজধানী রোমে একটি বারে গুলি চালিয়েছে অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারী। এ ঘটনায় তিন বাংলাদেশি আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর।
বুধবার (০৭ আগস্ট) রাত ২টার দিকে রোমের টর বেলা মোনাকা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন, বারের মালিক ও তার বাংলাদেশি দুই সহযোগী। আহতদের চিকিৎসার জন্য টর ভেরগাতা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গুরুতর আহত ব্যক্তি আশঙ্কামুক্ত বলে জানানো হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনাটি ডাকাতি নাকি ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সেটি নিশ্চিত করতে তদন্ত চলছে। ফরেনসিক টিম ঘটনাস্থল পরীক্ষা করেছে। সিসি ক্যামেরা ফুটেজ ও সাক্ষীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে।
স্থানীয়রা বলেন, গুলির শব্দ শুনে জরুরি নম্বর ১১২-এ কল করে পুলিশকে জানান। টর বেলা মোনাকা রোমের একটি দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। এলাকাটিতে এর আগেও সহিংস ঘটনা ঘটেছে।
বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতিনিধিরা জানান, ইতালিতে বসবাসরত বাংলাদেশিরা এই ঘটনায় মর্মাহত। স্থানীয় বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনগুলো পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছে।
