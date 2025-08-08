ইতালির রোমে দুর্বৃত্তদের গুলিতে আহত ৩ বাংলাদেশি

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | আগস্ট ৮, ২০২৫

ইতালির রাজধানী রোমে একটি বারে গুলি চালিয়েছে অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারী। এ ঘটনায় তিন বাংলাদেশি আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর।

বুধবার (০৭ আগস্ট) রাত ২টার দিকে রোমের টর বেলা মোনাকা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, বারের মালিক ও তার বাংলাদেশি দুই সহযোগী। আহতদের চিকিৎসার জন্য টর ভেরগাতা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গুরুতর আহত ব্যক্তি আশঙ্কামুক্ত বলে জানানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনাটি ডাকাতি নাকি ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সেটি নিশ্চিত করতে তদন্ত চলছে। ফরেনসিক টিম ঘটনাস্থল পরীক্ষা করেছে। সিসি ক্যামেরা ফুটেজ ও সাক্ষীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয়রা বলেন, গুলির শব্দ শুনে জরুরি নম্বর ১১২-এ কল করে পুলিশকে জানান। টর বেলা মোনাকা রোমের একটি দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। এলাকাটিতে এর আগেও সহিংস ঘটনা ঘটেছে।

বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতিনিধিরা জানান, ইতালিতে বসবাসরত বাংলাদেশিরা এই ঘটনায় মর্মাহত। স্থানীয় বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনগুলো পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছে।

আন্তর্জাতিক, প্রবাস মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

ভারতের ওপর হঠাৎ এত ক্ষেপলেন কেন ট্রাম্প?

যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে ২৫ শতাংশ শুল্কারোপের ফলে ভারতের ওপর মোটবিস্তারিত

পাঁচ মাসে গাজা দখলের পরিকল্পনা নেতানিয়াহুর

ইসরায়েল সরকার গাজা উপত্যকায় এক নতুন ও ব্যাপক সামরিক অভিযানবিস্তারিত

ভারতের আশাভঙ্গ: ট্রাম্প-মোদীর বিরোধ চরমে

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘদিনের উষ্ণ সম্পর্ক হঠাৎই উত্তপ্ত হয়েবিস্তারিত

২৮ বছর পর মিললো অক্ষত ম/র/দে/হ

পাকিস্তানের পাহাড়ঘেরা কোহিস্তান অঞ্চলে এক গলতে থাকা হিমবাহের নিচ থেকেবিস্তারিত

৪৫ তলার সমান উঁচু থেকে বাঞ্জি জাম্পিং করলেন ড. জাকির নায়েক

ইসলামী বক্তা ও ধর্মীয় চিন্তাবিদ ড. জাকির নায়েক ইন্দোনেশিয়ার বালিতেবিস্তারিত

১৮ তলা থেকে পড়েও বেঁচে গেল ৩ বছরের শিশু!

তিন বছর বয়সি এক শিশু ১৮ তলা ভবন থেকে নিচেবিস্তারিত

বিমান থেকে গাজায় ত্রাণ ফেলবে ইতালি

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বিমান থেকে ত্রাণসামগ্রী ফেলা শুরু করবেবিস্তারিত

৪০ বছর পর জানলেন নিজের ৫ সন্তানের পিতা নন তিনি

৪০ বছর ধরে যাদের বাবা হিসেবে লালন-পালন করেছেন, ডিএনএ পরীক্ষায়বিস্তারিত

নিউইয়র্কে দিদারুলকে ‘গার্ড অব অনার’, হাজারো মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় শেষবিদায়

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুল ইসলামকে (৩৬) শোক,বিস্তারিত

১২ কিমি. হেঁটে আসা ছোট্ট শিশুকেও ছাড়েনি ই.স.রা.ই.ল

অবরুদ্ধ গাজার ছোট্ট শিশু আমির। একটু খাবারের আশায় হেঁটেই পাড়িবিস্তারিত

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি পণ্যে ভারতের চেয়ে কম শুল্কের সম্ভাবনা

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনায় বাংলাদেশের অবস্থান ইতিবাচকভাবে বিবেচিত হচ্ছে বলেবিস্তারিত

মিয়ানমারে উঠছে জরুরি অবস্থা, ডিসেম্বরে নির্বাচন

মিয়ানমারে জরুরি অবস্থা তুলে নিচ্ছে দেশটির জান্তা সরকার। একই সঙ্গেবিস্তারিত

ভারতের ৬ প্রতিষ্ঠানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

ইরানের পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোকেমিক্যাল পণ্যের বাণিজ্যে জড়িত থাকার অভিযোগে ভারতেরবিস্তারিত

ই/সরায়ে/লের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ড্রোন হা/ম/লা

ইসরায়েলের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরাবিস্তারিত

যে শহরে থাকলেই মিলবে ৬০ লাখ টাকা! শুধু থাকতে হবে সেখানে

ভাবুন তো, কেউ আপনাকে বলছে- চলুন, এক নতুন শহরে গিয়েবিস্তারিত

নিউইয়র্কে অফিস ভবনে গুলি, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতসহ নিহত ৪

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে একটি বহুতল অফিস ভবনে বন্দুকধারীর হামলায় নিহতের সংখ্যাবিস্তারিত