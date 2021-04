ইসরায়েলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পদদলিত হয়ে নিহত ৩৮

আওয়ার নিউজ ডেস্ক |

ইসরায়েলে একটি ধর্মীয় উৎসবে পদদলিত হয়ে ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। দেশটির জাতীয় জরুরি বিভাগ ম্যাগেন ডেভিড অ্যাডম (এমডিএ) দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজনের নিহত হওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে। খবর বিবিসির।

ওই ঘটনায় কতজন নিহত হয়েছে সে সংখ্যা পরিষ্কার করে জানায়নি তারা। তবে এই দুর্ঘটনায় ডজনখানেক মানুষ আহত হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম হারেতজ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৩৮ জন নিহত হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে আহতদের নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছেন জরুরি বিভাগের কর্মীরা।

প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু এই দুর্ঘটনাকে ‌‌‌‌‌‘ভয়াবহ বিপর্যয়’ বলে উল্লেখ করেছেন। হতাহতদের জন্য তিনি প্রার্থনা করছেন বলে জানিয়েছেন।

করোনা মহামারি শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশটিতে সবচেয়ে বড় উৎসব হিসেবে মেরোন পাহাড়ের পাদদেশে লাগ বি’ওমের পালিত হচ্ছে। করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলেও হাজার হাজার মানুষ ওই উৎসবে যোগ দিয়েছেন।

ঘটনাস্থলে ডজনখানেক অ্যাম্বুলেন্স দেখা গেছে এবং জরুরি বিভাগের কর্মীদের ফয়েল পেপারে মুড়িয়ে মরদেহগুলো মাটিতে রাখতে দেখা গেছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সবাইকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

জরুরি বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে ৩৮ জনের অবস্থা গুরুতর ছিল। এছাড়া গুরুতর আহত ৬ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। আরও ডজনখানেক মানুষকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে তাদের অবস্থা গুরুতর নয়।

Tragedy in Meron: MDA is fighting for the lives of dozens wounded, and will not give up until the last victim is evacuated.

38 are in critical condition and still in the field

6 in critical condition who were evacuated

18 injured severely

2 moderately

39 lightly pic.twitter.com/xUWStFYqQh

— Magen David Adom (@Mdais) April 30, 2021

এক টুইট বার্তায় এমডিএর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা আহত লোকজনকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। ঘটনাস্থল থেকে সর্বশেষ ব্যক্তিকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত তারা থেমে যাবেন না বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছিল যে, উৎসবের স্থানে হয়তো কিছু ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এমডিএর কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেন যে, সেখানে হুড়োহুড়ি এবং পদদলনের ঘটনা ঘটেছে।