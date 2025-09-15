ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাজিল (অনার্স) পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাজিল (অনার্স) পরীক্ষার ফল প্রকাশ
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চার বছর মেয়াদী ফাজিল (অনার্স) পরীক্ষা-২০২৩ এর ফলাফল প্রকাশিত হয়।এ পরীক্ষায় ৯৫.০৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। সোমবার১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ শামছুল আলম আনুষ্ঠানিক ভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন।
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ আলী ভাইস-চ্যান্সেলর এর কাছে পরীক্ষার ফলাফল হস্তান্তর করেন।ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ শামছুল আলম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীদের ভাল ফলাফল ও মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা উপহার দেওয়া আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।
মাদরাসা শিক্ষাকে জাতীয় পর্যায়ে আধুনিক মডেল শিক্ষা ব্যবস্থায় রুপ দিতে সর্বাত্বক চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।চলতি বছরেই ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজট মুক্ত হবে বলেও জানান।এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড.মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ট্রেজারার এ এস এম মামুনুর রহমান খলিলী,কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের ডিন প্রফেসর ড.মুহাম্মদ আলী উল্যাহ।
কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্রের ডিন প্রফেসর ড.মুহাম্মদ শাযাআত উল্লাহ ফারুকী, রেজিস্ট্রার মোঃ আইউব হোসেন,পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রফেসর ড.মোঃ রফিক আল মামুন সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দপ্তরের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
এ বছর মেধাতালিকায় প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চূড়ান্ত বর্ষে দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা প্রথম স্থান এবং ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষের মেধাতালিকায় চট্টগ্রাম জেলার জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে।
পাশাপশি চূড়ান্ত বর্ষে সরকারী মাদরাসা-এ আলীয়া, ঢাকা ২য় স্থান অর্জন করে। এ বছর মোট১১৩৫৪ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ১০৭৫৭ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।উল্লেখ্য, গত ২৫ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
