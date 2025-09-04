ইসলাম কল্যাণ ও ত্যাগ স্বীকারে অনুপ্রেরণা যোগায়: মোঃ হাবীব আজম

পিংকি আক্তার, রাঙ্গামাটি | সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৫

ইসলাম মানুষকে নিজের, স্বজনের, স্বদেশের তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালনে ও ত্যাগ স্বীকারে প্রেরণা যোগায়।

১৪৪৭ হিজরী পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষে রাঙ্গামাটিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরষ্কার বিতরণ ও আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাঙামাটি জেলা পরিষদের সদস্য মো. হাবীব আজম একথা বলেন।

তিনি বলেন, ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলাম নিজেদের মত অন্যদেরকেও ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামের শিক্ষা হল, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টায় রাঙ্গামাটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জেলা কার্যালয়ের হল রুমে এসব কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ২৫০ জন প্রতিযোগি অংশগ্রহণ করেন। বিজয়ী ২৭ জনের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন রাঙ্গামাটি জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক মুহাম্মদ ইকবাল বাহার চৌধুরী।

আলোচনা সভায় বক্তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। এবং দেশবাসীর কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

