‘ইসির ঘোষিত রোডম্যাপ সুষ্ঠু নির্বাচনকে ভণ্ডুল করার নীল নকশা’

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | আগস্ট ২৯, ২০২৫

নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত রোডম্যাপ একটি সুষ্ঠু নির্বাচনকে ভণ্ডুল করার নীল নকশা বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতের নায়েবে আমীর ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকালে কুমিল্লায় সেন্ট্রাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অডিটোরিয়ামে নির্বাচনী দায়িত্বশীল সমাবেশে অংশ নেন তিনি।

এসময় দলটির নায়েবে আমীর বলেন, প্রচলিত পদ্ধতি ও নতুন পিআর পদ্ধতি; দুটোর মধ্যে একটি নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত রোডম্যাপ ঘোষণা ইসির বড় ধরণের অপরাধ। নির্বাচন কমিশন ও সরকারকে রিফর্ম চার্টারের মাধ্যমে আগামী নির্বাচন করতে বাধ্য করবে জামায়াতে ইসলামী।

এর আগে, গতকাল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রোডম্যাপ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এতে জানানো হয়, ২৪ ধাপে ভোটের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে কমিশন।

