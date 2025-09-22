উত্তর বঙ্গের কৃষি পুন্য অঞ্চলের নতুন নেতৃত্ব: ডিসি হলেন মনিরা হক
বাংলাদেশের সব চেয়ে কৃষি পুন্য অঞ্চল হলো উত্তর বঙ্গের সীমান্ত ঘিসা নওগাঁ জেলা, এই জেলা কৃষির উপর নির্ভুশীল এই জন্য এই জেলার গুরুত্ব অপরিসীম। ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সুবিধা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে নওগাঁ জেলাকে বলা হয় কৃষি পুণ্য জেলা এবং সেই জন্য এই জেলার আদোর ও খুব বেশী।
তাই নওগাঁ জেলাকে বলা হয় বাংলাদেশের কৃষি পুন্য অর্থনীতির প্রাণ কেন্দ্র জেলা। আর সেই জেলাতে নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মনিরা হক। এর আগে তিনি ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগে উপসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
গতকাল রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আমিনুল ইসলামের স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ নিয়োগের আদেশ জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের এ কর্মকর্তাকে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগে উপসচিব থেকে বদলি করে নওগাঁ জেলায় পদায়ন করা হয়েছে।
অন্যদিকে বিদায়ী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালকে চট্টগ্রাম জেলায় জেলা প্রশাসক হিসাবে বদলি করা হয়েছে। দায়িত্ব হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে তিনি নতুন কর্মস্থলে যোগ দেবেন।
প্রশাসনের দক্ষ কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত মনিরা হক তিনি দায়িত্ব পালনকালে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ এবং জনসেবামূলক কাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন। তার নেতৃত্বে ভূমি সেবা ডিজিটালাইজেশন, মাদকবিরোধী কার্যক্রম ও শিক্ষা উন্নয়নে বেশকিছু উদ্যোগ প্রশংসিত হবে বলে মনে করেন সুশীল সমাজ।
স্থানীয় নাগরিক সমাজ ও সুশীল মহলের প্রতিনিধিরা বলেছেন, দুর্নীতি ও দখলবাজি রোধ, নওগাঁ শহরের যানজট নিরসন ও জনসেবায় গতি আনতে নতুন জেলা প্রশাসকের কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, শিগগিরই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন নওগাঁয় নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক মনিরা হক।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন