উপসচিব পদোন্নতি পেলেন রাতের ভোটের সহকারী রির্টানিং অফিসাররা
উপসচিব হিসেবে ২৬৮ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার। পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে বেশির ভাগই রাতের ভোটের কারিগর। ২০১৮ নির্বাচনে সহকারী রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করে রাতেই ভোট সম্পন্ন করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পদোন্নতির এই প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
রাতের ভোটে পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন, কক্সবাজারের উখিয়ার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে রাতের ভোটে কাজ করা নিকারুজ্জামান। তারা বাবা ওয়াহিদুজ্জামান চৌধুরী ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তার আপন ছোট ভাই তানভীর চৌধুরী ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। শেখ হাসিনার শাসনামলে জনপ্রশাসন সচিব মেজবাহ উদ্দীন চৌধুরীর একান্ত সচিব বারীউল করিম খান।
২০২৪ নির্বাচনে মানিকগঞ্জ জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করা কাজী হাফিজুল আমিন। এই কর্মকর্তা ঢাকা জেলার এডিসি, গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার ইউএনও পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। রাতের ভোটের নির্বাচনে ফরিদপুরের নগরকান্দার কারিগর ছিলেন ঢাকার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বদরুদ্দোজা শুভ। ২০১৪ সালের নির্বাচনে যশোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দায়িত্ব পালন করা নাজমুল আলম। চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার রাতের ভোটের কারিগর দুর্নীতি দমন কমিশনের উপপরিচালক হাবিবুল হাসান। নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার রাতের ভোটের কারিগর আল ইমরান রুহুল ইসলাম। পাবনার সুজানগর উপজেলার রাতের ভোটের কারিগর স্বাস্থ্য ও সেবা বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব সুজিৎ দেবনাথ। পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার রাতের ভোটের কারিগর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব এবং বর্তমানে নদী রক্ষা কমিশনের উপপরিচালক আবদুল্লাহ আল জাকী। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার রাতের ভোটের কারিগর পঙ্কজ বড়ুয়া। টাঙ্গাইলের গোপালপুরের রাতের ভোটের কারিগর জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব বিকাশ বিশ্বাস।
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব ও ২০২৪ এর নির্বাচনে রাজবাড়ী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করা স্নেহাশীষ দাশ। বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার রাতের ভোটের কারিগর ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব আলমগীর কবীর, কুষ্টিয়ার কুমারখালীর রাতের ভোটের কারিগর জেনেভার প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) রাজীবুল ইসলাম খান, খুলনার কয়রা উপজেলার রাতের ভোটের কর্মকর্তা প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব শিমুল কুমার সাহা। পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীর রাতের ভোটের কারিগর ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মাশফাকুর রহমান, সিলেটের বিয়ানী বাজারের রাতের ভোটের কারিগর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব কাজী আরিফুর রহমান, রাতের ভোটের নওগাঁর সাপাহার উপজেলার কারিগর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব কল্যাণ চৌধুরী, ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার রাতের ভোটের কারিগর শেরপুর জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা জেবুন নাহার শাম্মী, শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলার রাতের ভোটের কারিগর ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সেজুতি ধর।
