উপসচিব পদোন্নতি পেলেন রাতের ভোটের সহকারী রির্টানিং অফিসাররা

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | আগস্ট ২৯, ২০২৫

উপসচিব হিসেবে ২৬৮ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার। পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে বেশির ভাগই রাতের ভোটের কারিগর। ২০১৮ নির্বাচনে সহকারী রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করে রাতেই ভোট সম্পন্ন করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পদোন্নতির এই প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

রাতের ভোটে পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন, কক্সবাজারের উখিয়ার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে রাতের ভোটে কাজ করা নিকারুজ্জামান। তারা বাবা ওয়াহিদুজ্জামান চৌধুরী ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তার আপন ছোট ভাই তানভীর চৌধুরী ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। শেখ হাসিনার শাসনামলে জনপ্রশাসন সচিব মেজবাহ উদ্দীন চৌধুরীর একান্ত সচিব বারীউল করিম খান।

২০২৪ নির্বাচনে মানিকগঞ্জ জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করা কাজী হাফিজুল আমিন। এই কর্মকর্তা ঢাকা জেলার এডিসি, গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার ইউএনও পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। রাতের ভোটের নির্বাচনে ফরিদপুরের নগরকান্দার কারিগর ছিলেন ঢাকার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বদরুদ্দোজা শুভ। ২০১৪ সালের নির্বাচনে যশোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দায়িত্ব পালন করা নাজমুল আলম। চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার রাতের ভোটের কারিগর দুর্নীতি দমন কমিশনের উপপরিচালক হাবিবুল হাসান। নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার রাতের ভোটের কারিগর আল ইমরান রুহুল ইসলাম। পাবনার সুজানগর উপজেলার রাতের ভোটের কারিগর স্বাস্থ্য ও সেবা বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব সুজিৎ দেবনাথ। পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার রাতের ভোটের কারিগর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব এবং বর্তমানে নদী রক্ষা কমিশনের উপপরিচালক আবদুল্লাহ আল জাকী। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার রাতের ভোটের কারিগর পঙ্কজ বড়ুয়া। টাঙ্গাইলের গোপালপুরের রাতের ভোটের কারিগর জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব বিকাশ বিশ্বাস।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব ও ২০২৪ এর নির্বাচনে রাজবাড়ী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করা স্নেহাশীষ দাশ। বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার রাতের ভোটের কারিগর ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব আলমগীর কবীর, কুষ্টিয়ার কুমারখালীর রাতের ভোটের কারিগর জেনেভার প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) রাজীবুল ইসলাম খান, খুলনার কয়রা উপজেলার রাতের ভোটের কর্মকর্তা প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব শিমুল কুমার সাহা। পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীর রাতের ভোটের কারিগর ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মাশফাকুর রহমান, সিলেটের বিয়ানী বাজারের রাতের ভোটের কারিগর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব কাজী আরিফুর রহমান, রাতের ভোটের নওগাঁর সাপাহার উপজেলার কারিগর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব কল্যাণ চৌধুরী, ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার রাতের ভোটের কারিগর শেরপুর জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা জেবুন নাহার শাম্মী, শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলার রাতের ভোটের কারিগর ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সেজুতি ধর।

জাতীয় মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

‘বিতর্কিত ভোট হলে জুতার মালা ও জেলের কথাও ভাবতে হবে’

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী কোর প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণবিস্তারিত

পুরোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ফিরতে চাই না: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, আমরা পুরোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায়বিস্তারিত

‘ইসির ঘোষিত রোডম্যাপ সুষ্ঠু নির্বাচনকে ভণ্ডুল করার নীল নকশা’

নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত রোডম্যাপ একটি সুষ্ঠু নির্বাচনকে ভণ্ডুল করার নীলবিস্তারিত

ইতিহাসের সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হবে এবারের সংসদ নির্বাচন : ইসি আনোয়ারুল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে যতগুলো নির্বাচন হয়েছেবিস্তারিত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ২৪ দফা অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনাবিস্তারিত

ভারত কোনো পুশব্যাক করেনি, যারা আসছেন তারা স্বেচ্ছায় আসছেন: বিএসএফ ডিজি

অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে যারা বাংলাদেশে আসছেন, তারা স্বেচ্ছায় আসছেন বলেবিস্তারিত

২৭ দিনে রেমিট্যান্স এলো ২০৮ কোটি ডলার

চলতি আগস্ট মাসের ২৭ দিনে, অর্থাৎ ২৭ আগস্ট পর্যন্ত ২০৮বিস্তারিত

গুমের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, খসড়া অধ্যাদেশ অনুমোদন

বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদেরবিস্তারিত

‘কমপ্লিট শাটডাউন’ চলমান রেখে প্রকৌশল অধিকার আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

দেশের সব সরকারি-বেসরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান ‘কমপ্লিট শাটডাউন অব ইঞ্জিনিয়ার্স’বিস্তারিত

৬০ দিন আগে তফসিল, ভোট ছাড়া কিছু ভাবছি না : ইসি সচিব

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাইরে অন্য কিছু ভাবার সুযোগ নেই।বিস্তারিত

৩ স্থলবন্দর বন্ধ ও একটির কার্যক্রম স্থগিতের সিদ্ধান্ত অনুমোদন

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের অলাভজনক তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ এবং আরেকটি স্থলবন্দরের কার্যক্রমবিস্তারিত

অক্টোবরে কক্সবাজার বিমানবন্দরে শুরু হবে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন এবং বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনবিস্তারিত

উপসচিব পদে পদোন্নতি পেলেন ২৬৮ কর্মকর্তা

উপসচিব পদে ২৬৮ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট)বিস্তারিত

শপথ নিলেন হাইকোর্টের নবনিযুক্ত ২৫ বিচারপতি

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নতুন নিয়োগ পাওয়াবিস্তারিত

অবৈধ মোবাইল দিয়ে বন্দীরা আমাকে কল করেন, এটা বিস্ময়কর: কারা মহাপরিদর্শক

কারা মহাপরিদর্শক (আইজি প্রিজন) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেনবিস্তারিত

২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার সিলেবাস নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত

২০২৬ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা নিয়মিত এবং অনিয়মিত শিক্ষার্থীদেরবিস্তারিত