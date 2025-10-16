এইচএসসি পরীক্ষায় নেত্রকোণায় ৪টি প্রতিষ্ঠানে কেউ পাশ করেনি

১ টি কলেজে কোন পরীক্ষার্থী ছিলনা
এইচএসসি পরীক্ষায় নেত্রকোণায় ৪টি প্রতিষ্ঠানে কেউ পাশ করেনি
এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৫ নেত্রকোণা জেলায় ৪টি কলেজে কোন শিক্ষার্থী পাস করতে পারেনি। একটি কলেজে কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহন করেনি।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৫ এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।
ফলাফল প্রকাশের পর জানা যায় যে নেত্রকোণা জেলা ৪ টি প্রতিষ্ঠান থেকে কোন শিক্ষা পাশ করেনি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, নেত্রকোণা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) শামীমা ইয়াসমীন।
প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- কেন্দুয়া উপজেলার গোপালপুর মডেল কলেজ, জনতা আদর্শ কলেজ, গড়াডোবা আব্দুল হামিদ স্কুল এন্ড কলেজ, সদর উপজেলার ভাষা সৈনিক আবুল হোসেন কলেজ ও লোক সংস্থা এবং পূর্বধলা উপজেলায় জোবাইদা জহোরা উদ্দিন সরকার মহিলা কলেজ।
গোপালপুর মডেল কলেজ ১২ জন, জনতা আদর্শ কলেজ থেকে ৯ জন, সদর উপজেলার ভাষা সৈনিক আবুল হোসেন কলেজ ও লোক সংস্থা থেকে ২ জন ও পূর্বধলা উপজেলায় জোবাইদা জহোরা উদ্দিন সরকার মহিলা কলেজ থেকে ৩ জন অংশ নিয়ে কেউ পাশ করেনি।অপরদিকে কেন্দুয়া উপজেলার গড়াডোবা আব্দুল হামিদ স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এবার কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়নি।
এ ব্যাপারে নেত্রকোণা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) শামীমা ইয়াসমীন বলেন, যে চারটি কলেজে পাসের হার শূন্য রয়েছে সেসব কলেজের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৫১ দশমিক ৫৪। নেত্রকোণা জেলায় পাশের হার ৪৭ দশমিক ৩৯ শতাংশ।
