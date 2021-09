একুশে টেলিভিশনে শুরু হচ্ছে ধারাবাহিক নাটক ‘নাটাই ঘুড়ি’

প্রেস বিজ্ঞপ্তি |

একুশে টেলিভিশনে ৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে ধারাবাহিক নাটক ‘নাটাই ঘুড়ি’। রেজাউর রহমান রিজভীর রচনায় ধারাবাহিকটি পরিচালনা করেছেন এমদাদুল হক খান।

ধারাবাহিকটি সপ্তাহের প্রতি মঙ্গল ও বুধবার রাত ৯-৩০ মিনিটে প্রচারিত হবে।

ফাইয়াজ কমনিকেশনের প্রযোজনায় ধারাবাহিকটিতে অভিনয় করছেন- রওনক হাসান, কাজী উজ্জল, আব্দুল আজিজ, মাসুম বাশার, মিলি বাশার, লাক্স সুপারস্টার অরিন, চলচ্চিত্র অভিনেতা শিপন মিত্র, আশিক চৌধুরী, মৌমিতা মৌ, রেশমী, রিমু খন্দকার, এলিনা শাম্মী, ফেরারী অমিত, ইমরান, নাবিলা ইসলাম, রাইসা রিয়া, শিল্পী সরকার অপু, আজম খান, তামান্না সরকার, কাদরী, সাইকা আহমেদ, ফরহাদ হায়দার, রওশন শরীফ, রোবাইদা খান এষা, আশা, আশরাফুল আশীষ, কানিজ শবনম সুখী, সানিয়া জারা, আনোয়ার হোসেন সহ আরো অনেকেই।

‘নাটাই ঘুড়ি’ ধারাবাহিকটি প্রসঙ্গে নাট্যকার রেজাউর রহমান রিজভী বলেন, ভালোবাসা কিংবা প্রেমের সম্পর্কের বাইরেও যে সম্পর্কটি অটুট থাকে তা হলো বন্ধুর সম্পর্ক। এই বন্ধুই যেমন হয়ে উঠতে পারে আপনজন। তেমনি বন্ধুই আবার হতে পারে চরম শত্রু। এরকমই সাত জন ছেলে-মেয়ের পারিবারিক জীবনযাত্রা ও তাদের বন্ধু হয়ে ওঠার গল্প নিয়েই ধারাবাহিক নাটক ‘নাটাই ঘুড়ি’ এর কাহিনী আবর্তিত হয়েছে।

পরিচালক এমদাদুল হক খান বলেন, ‘নাটাই ঘুড়ি’ ধারাবাহিকটির কাহিনীর ক্যানভাস বড় হওয়ার জন্য এতে অর্ধশতাধিক অভিনয়শিল্পীর সম্মিলন ঘটানো হয়েছে। এছাড়া নাটকে গল্পের প্রয়োজনেই চারটি আলাদা আলাদা শুটিং হাউসে নাটকটির দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে। আশা করি, প্রচার শুরু হলে দর্শকদের কাছে নাটকটি ভালো লাগবে।

‘নাটাই ঘুড়ি’ ধারাবাহিকটির টাইটেল সঙ লিখেছেন হাফসা আলম ও সুর-সংগীত করেছেন অমিত চ্যাটার্জি। আর গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন বি. জামান সুজন।

উল্লেখ্য, ‘নাটাই ঘুড়ি’ ধারাবাহিকটির পর্ব পরিচালনা করছেন অমিতাভ আহমেদ রানা ও সুব্রত মিত্র। নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে রয়েছেন ইসরাত জাহান মীম। আর চিত্রগ্রহণ করেছেন সুজন মেহমুদ।

Ekushey Television launches serial drama ‘Natai Ghuri’

The serial drama ‘Natai Ghuri’ is starting on Ekushey Television from Tuesday, September 7. Emdadul Haque Khan has directed the series written by Rezaur Rahman Rizvi. The series will air every Tuesday and Wednesday at 9-30 p.m.

The series stars Rawnak Hasan, Kazi Ujjal, Abdul Aziz, Masum Bashar, Mili Bashar, Lux Superstar Orin, Film Actor Shipon Mitra, Ashiq Chowdhury, Moumita Mou, Reshmi, Rimu Khandaker, Elina Shammi, Ferari Amit, Nabila Islam, Raisa Riya, Shilpi Sarkar Apu, Azam Khan, Tamanna Sarkar, Qadri, Saika Ahmed, Farhad Haider, Raushan Sharif, Robaida Khan Esha, Asha, Ashraful Ashish, Kaniz Shabnam Sukhi, Sania Zara, Anwar Hossain and many more.

In the context of the series ‘Natai Ghuri’, playwright Rezaur Rahman Rizvi said that the relationship that remains intact beyond love or romance is the relationship of a friend. This friend can become like a relative. Similarly, a friend can be the ultimate enemy again. The story of the serial drama ‘Natai Ghuri’ revolves around the family life of seven children and how they became friends.

Director Emdadul Haque Khan said, The canvas of the story of the series ‘Natai Ghuri’ has grown to include more than 50 actors.” Besides, the scenes of the play have been filmed in four different shooting houses for the purpose of storytelling. Hopefully, the audience will like the play once the promotion starts.

Hafsa Alam wrote the title song of the series ‘Natai Ghuri’ and Amit Chatterjee composed the music. And B Zaman Sujon has given voice to the song.

It is to be mentioned that Amitabh Ahmed Rana and Subrata Mitra are directing the episode of ‘Natai Ghuri’ series. Israt Jahan Meem is the executive producer. And shot by Sujan Mehmood.