এক বছরে প্রশাসনে পদোন্নতি পেলেন ১৫৪৯ জন

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | আগস্ট ৮, ২০২৫

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের পর গত বছরের ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত সিভিল প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের ৭৮৫ জন কর্মকর্তাকে নিয়মিত পদোন্নতি এবং ৭৬৪ জনকে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

২০২৪ সালের ৮ আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের ৪ আগস্ট পর্যন্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের তথ্য অনুযায়ী সোমবার (৪ আগস্ট) এই পরিসংখ্যানের তথ্য জানিয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত বছরের ৮ আগস্ট থেকে বর্তমান পর্যন্ত এক বছরে উপসচিব পদে ১৪১ জন, যুগ্ম সচিব পদে ৪২৪ জন, অতিরিক্ত সচিব পদে ১৪৯ জন, গ্রেড-১ পদে ২৬ জন এবং সচিব/সিনিয়র সচিব পদে ৪৫ জনসহ সর্বমোট ৭৮৫ জন কর্মকর্তাকে নিয়মিত পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে উপসচিব পদে ৪ জন, যুগ্ম সচিব পদে ৭২ জন, অতিরিক্ত সচিব পদে ৫২৮ জন, গ্রেড-১ পদে ৪১ জন এবং সচিব পদে ১১৯ জনসহ সর্বমোট ৭৬৪ জন কর্মকর্তাকে ভূতাপেক্ষভাবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

একই সময়ে উপসচিব পদের ১৬ জন, যুগ্ম সচিব পদের ১৫ জন, অতিরিক্ত সচিব পদের ৭৫ জন, গ্রেড-১ পদের ৩৪ জন এবং সচিব/সিনিয়র সচিব পদের ২৪ জনসহ সর্বমোট ১৬৪ জন কর্মকর্তা স্বাভাবিকভাবে অবসর গ্রহণ করেছেন।

এ ছাড়া অতিরিক্ত সচিব পদের ১৯ জন, গ্রেড-১ পদের ১ জন এবং সচিব/সিনিয়র সচিব পদের ৯ জনসহ সর্বমোট ২৯ জন কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়েছে।

গত বছরের ৮ আগস্ট থেকে বর্তমান পর্যন্ত এক বছরে ৩টি অধ্যাদেশ প্রণয়ন, ৩টি বিধিমালা সংশোধন, ১টি বিশেষ বিধিমালা প্রণয়ন এবং ২২টি নিয়োগ বিধিমালা/প্রবিধানমালা প্রণয়ন ও সংশোধনে সুপারিশ করা হয়েছে।

এক বছরে মোট ২৪টি বিভাগীয় মামলা করা হয়েছে এবং ৮টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে ১৬টি বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে। প্রশাসনিক তদন্ত শেষে জননিরাপত্তা বিভাগের যুগ্ম সচিব ধনঞ্জয় কুমার দাস এবং লালমনিরহাট জেলা প্রশাসনের প্রাক্তন সহকারী কমিশনার তাপসী তাবাসসুম উর্মীকে গুরুদণ্ড হিসেবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

