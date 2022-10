কক্সবাজারের কুতুবজোমে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করায় ড. নাজিম উল্লাহকে গণসংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি |

Advertisement With Rayya Advertisement

কক্সবাজার মহেশখালী উপজেলার কুতুবজোম ইউনিয়নের খোন্দকার পাড়া গ্রামের কৃতি সন্তান ড. নাজিম উল্লাহ ‘ইউনিভার্সিটি সাইন্স ইসলাম মালয়েশিয়া’ থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করায় নাগরিক কমিটি ও হুব্বুর রাসুল (সাঃ) ইসলামী সংগঠনের পক্ষ থেকে গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

রোববার (৩০ অক্টোবর) কুতুবজোম খোন্দকার পাড়ায় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এতে নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক কক্সবাজার মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ রমজান আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহেশখালী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ইয়াছিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুতুবজোম ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শেখ কামাল, মহেশখালী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আহমদ কবির, লোহাগাড়া আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান কলেজের সহকারি অধ্যাপক মোঃ সালাহ উদ্দিন, মহেশখালী মডেল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন কাদের, সমাজ সেবক মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, কুতুবজোম আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মাহমুদুল করিম, কুতুবজোম অফ সোর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ সিরাজুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইউএনও মোঃ ইয়াছিন বলেন, ‌‘যে দেশে গুণীর কদর নেই, সে দেশে গুণী জন্মে না। আমি খুবই খুশি হয়েছি সুদুর মালয়েশিয়া থেকে ড. নাজিম উল্লাহ পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন। আজকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরা সকলে অনুপ্রাণিত হবেন। ছাত্র ছাত্রীরা উনাকে দেখে ভালো মানুষ হতে চেষ্টা করবেন। আমরা সকলে নিজ নিজ অবস্থানে নিজেদের মেধাকে বিকশিত করতে চেষ্টা করি। দেশের জন্য কিছু করি। আপনারা জানেন, মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ আমাদের নবী করিম সাঃ। উনি একাডেমিক শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর প্রতিটি কাজই আমাদের শিক্ষনীয়। আমরা নবীর আদর্শ নিয়ে জীবন গড়ি। ড. নাজিম উল্লাহ শুধু কুতুবজোমের গর্ব নয়। তিনি মহেশখালী তথা সারাদেশের গর্ব। আমরা তাঁকে নিয়ে গর্বিত।’

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তারা ড. নাজিম উল্লাহ’র পিএইচডি অর্জনের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করে তাকে অভিনন্দন জানান। সেই সাথে তাঁকে ফুল ও ক্রেস্ট দিয়ে বরণ করে নেন এবং একই সাথে সবাই তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন। তিনি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে চান।

প্রসঙ্গত, পিএইচডি ডিগ্রিধারী নাজিম উল্লাহ’র গবেষণার বিষয় ছিল “ Impact of Mergers and Acquisitions on the Operational Performance and Stability of Islamic and Conventional Banks”.

তিনি পিএইচডি সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজার প্রফেসর ড. ফৌজিয়াস মাত নুর, ড. জুনাইদাহ্ আবু সেমান, ড. নুর আইন্না বিনতে রামলি এবং ড. আহমেদ ফাদলী নুরুল্লাহ বিন রাসেদীর প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ড. নাজিম উল্লাহ’র বাড়ি কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার কুতুবজুম ইউনিয়নের খোন্দকারপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মাওলানা খাজা আহমদ ও মাতা উম্মে কুলসুম ।