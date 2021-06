করোনার মধ্যেও এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ, অকুতোভয় গণমাধ্যমকর্মীরা

এআইবিডি লিডারস ওয়েবসামিটে তথ্যমন্ত্রী

প্রেস বিজ্ঞপ্তি |

‘করোনার মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ, গণমাধ্যমকর্মীরাও এসময় অকুতোভয়ে কাজ করছেন’ বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ।

বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে নিজ দপ্তর থেকে অনলাইনে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অবস্থিত এশিয়া-প্যাসিফিক ইনস্টিটিউট ফর ব্রডকাস্টিং ডিভালপমেন্ট-এআইবিডি আয়োজিত ২-৩ জুন দু’দিনব্যাপী লিডারস ওয়েবসামিটে মন্ত্রী পর্যায়ের উদ্বোধনী আলোচনায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকালে তিনি একথা বলেন।

ড. হাছান মাহমুদ তার বক্তৃতায় বলেন, বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি সর্বোচ্চ ঘনবসতির দেশ। এসত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তার দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশে যেমন করোনা সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছেন তেমনি দেশের মানুষের খাদ্য ও কাজেরও কোনো সংকট হতে দেননি। শুধু তাই নয়, গত এক বছরে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ভারতকে ছাড়িয়ে ২ হাজার ২২৭ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে, বিশ্বের হাতেগোনা ধ্বণাত্মক জিডিপি প্রবৃদ্ধির ২০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।

করোনাকালে দেশের গণমাধ্যমের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, মানুষকে করোনা বিষয়ে ঠিক তথ্য দেয়া, স্বাস্থ্য সচেতনতাবার্তা প্রচার এবং গুজব রটনা প্রতিহত করতে দেশের মূলধারার গণমাধ্যম বিশাল ভূমিকা রেখে চলেছে এবং সাংবাদিকরা অকুতোভয়ে কাজ করে চলেছেন। শতশত গণমাধ্যমকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, মৃত্যুকেও বরণ করেছেন অনেকে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল গণমাধ্যমকর্মীর জন্য বিশেষ সহায়তা চালু রেখেছেন।

এআইবিডি পরিচালক ফিলোমেনা নানাপ্রাগাসাম ( Philomena Gnanapragasam) এর সভাপতিত্বে মহামারির তথ্য প্রদানে গণমাধ্যমের ভূমিকা ( Media’s role in Dissemination of Information on the Pandemic) শীর্ষক আলোচনায় মালয়েশিয়ার কমিউনিকেশন্স এন্ড মাল্টিমিডিয়া মন্ত্রী দাতো সাইফুদ্দিন আব্দুল্লাহ ( Dato’ Saifuddin Abdullah), নাইজেরিয়ার তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আলহাজি লাই মোহাম্মদ ( Alhaji Lai Mohammed), ফিলিপাইনের তথ্যমন্ত্রী জোসে রুপার্টো মার্টিন আন্দানার ( Jose Ruperto Martin Andanar) এবং কম্বোডিয়ার তথ্য উপমন্ত্রী ড. সক প্রাসিথ ( Dr. Sok Prasith) বৈঠকে অংশ নেন।

তথ্য মন্ত্রণালয়ে সচিব খাজা মিয়া’র বিদায়ী সভা

এদিন বিকেলে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সচিব খাজা মিয়া’র বদলীজনিত এবং অতিরিক্ত সচিব জাহানারা পারভীনের অবসরজনিত বিদায় উপলক্ষে আয়োজিত অনাড়ম্বর সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ সচিব খাজা মিয়া’র পরবর্তী কর্মস্থল মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়েও তার দক্ষতা ও সাফল্য কামনা করেন। একইসাথে জাহানারা পারভীনের কাজ ও মেধার প্রশংসা করে তার অবসরোত্তর শান্তিময় জীবন কামনা করেন মন্ত্রী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান তার বক্তব্যে বিদায়ী সচিব ও অতিরিক্ত সচিবের সাথে তার কাজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন ও শুভকামনা জানান। সচিব খাজা মিয়া এবং অতিরিক্ত সচিব জাহানারা পারভীনের বক্তব্যে সভাটি আবেগঘন রূপ নেয়। অতিরিক্ত সচিব মিজান-উল-আলমের সঞ্চালনায় প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহিন ইসলাম, বিটিভি’র মহাপরিচালক সোহরাব হোসেন, বিএফডিসি’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত ইয়াসমিন, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া সভায় সকলের পক্ষে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারির ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হন বিদায়ী সচিব খাজা মিয়া এবং অতিরিক্ত সচিব জাহানারা পারভীন।