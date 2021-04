করোনায় আক্রান্ত জনপ্রিয় অভিনেতা আল্লু অর্জুন

আওয়ার নিউজ ডেস্ক |

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন দক্ষিণের জনপ্রিয় অভিনেতা আল্লু অর্জুন। বুধবার (২৮ এপ্রিল) এক টুইট বার্তায় নিজেই এ তথ্য জানিয়েছেন তিনি।

সবাইকে সম্বোধন করে তিনি টুইট বার্তায় লিখেছেন, আমার করোনা পজিটিভ এসেছে। বাড়িতেই নিভৃতবাসে রয়েছি। সব ধরনের নিয়ম মেনে চলছি। আমার সংস্পর্শে যারা এসেছেন, তাদের করোনা পরীক্ষা করানোর অনুরোধ করছি।

বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন। সুযোগ পেলে টিকা নিন। আমার সকল শুভাকাঙ্ক্ষী এবং অনুরাগীদের আমাকে নিয়ে চিন্তা না করার অনুরোধ করছি। আমি ঠিক আছি।

Hello everyone!

I have tested positive for Covid. I have isolated myself.

I request those who have come in contact with me to get tested.

I request all my well wishers and fans not to worry as I am doing fine . Stay home, stay safe . pic.twitter.com/CAiKD6LzzP

— Allu Arjun (@alluarjun) April 28, 2021

শিগগিরই মুক্তি পাবে আল্লু অর্জুনের তেলুগু ছবি ‘পুষ্পা’। গত ডিসেম্বরে ছবির ৬ জন কলাকুশলী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় মাঝপথে শুটিং বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময়ে আল্লু অর্জুনের করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছিল। কিন্তু শেষমেশ এই ভাইরাস থেকে রক্ষা পেলেন না তিনি।

ভারতে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে মহামারি করোনাভাইরাস। প্রাণঘাতি এ ভাইরাসের প্রকোপে বিপর্যস্ত গোটা দেশ। করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যুতে প্রতিদিনই নতুন নতুন রেকর্ড তৈরি হচ্ছে।

ভারতে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে রেকর্ড সংখ্যক মৃত্যু ও সংক্রমণের সাক্ষী হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে দেশটিতে মারা গেছেন ৩ হাজার ২৯৩ জন করোনা রোগী। ভারতে করোনার ইতিহাসে এটাই একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড।

এ নিয়ে দেশটিতে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ১ হাজার ৮৭ জনে। আর নতুন করে সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে রেকর্ড ৩ লাখ ৬০ হাজার ৯৬০ জনের শরীরে। ফলে ভারতে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ৭৯ লাখ ৯৭ হাজার ২৬৭ জন।