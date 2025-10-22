কলারোয়ায় শিশুর অধিকার সম্পর্কে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক | অক্টোবর ২২, ২০২৫

‘কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহন করি, বেকারমুক্ত সমাজ গড়ি’- শীর্ষক স্লোগানে কলারোয়ায় বেকার যবুদের প্রশিক্ষণ প্রাদানকারী ও কমিউনিটি লোকদেরকে নিয়ে শিশুর অধিকার সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (২২ অক্টোবর ২০২৫) সকালে কলারোয়া পৌরসভা সভার হলরুমে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সিসিডিবি।

নেদারল্যান্ডভিক্তিক সংস্থা কার্ক ইন এক্টি এর অর্থায়নে বেসরকারী সংস্থা খ্রিষ্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি) এর বাস্তবায়নে ক্রিয়েটিং ইয়ুথ ইমপ্লয়মেন্ট এণ্ড চাইল্ড প্রটেকশন প্রকল্পের সহযোগিতায় বেকার যুবরা কারিগরি বিষয়ে দক্ষ হচ্ছে ও তারা কর্ম সংস্থানে ব্যবস্থা হচ্ছে। একইভাবে সদর উপজেলায় মোট ৩২ জন উপকারভোগী বেকার যুবরা বিভিন্ন ট্রেড কারিগরি প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপক কৃষিবিদ পার্থ প্রতিম সেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা পুলক কুমার সিকদার।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক প্রভাষক আরিফ মাহমুদ, প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার একরামুল কবীর, একাউন্টস অফিসার রিচার্ড অধিকারী, ফিল্ড অর্গানায়জার রিপন বাড়ৈ ও সুদিপ্ত বিশ্বাস।

বক্তারা বলেন, যে কোন কাজের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। বেকার সমস্যা সমাধান কল্পে করিগরী প্রশিক্ষনের কোন বিকল্প নেই। কাজ শিখে নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে আমাদের লক্ষ্য।

