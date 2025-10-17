কালবেলার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করলো সাতক্ষীরা শহর ছাত্রদল
দৈনিক কালবেলা তিন বছর অতিক্রম করে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে ও কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে সাতক্ষীরা শহর ছাত্রদল।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় শহরের পোলাশপোল এলাকায় কালবেলার সাতক্ষীরা অফিসে এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শহর ছাত্রদলের সদস্য সচিব মো. শাহিন ইসলামের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা কালবেলার সাতক্ষীরা প্রতিনিধি গাজী ফারহাদকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।
এতে উপস্থিত ছিলেন এনটিভির সাতক্ষীরা প্রতিনিধি এস.এম. জিন্নাহ, সাংবাদিক আমিনুর রহমান, এনপিবি নিউজের মো. হোসেন আলী, ঢাকা পোস্টের ইব্রাহিম খলিলসহ অন্যান্য সাংবাদিকবৃন্দ।
সাতক্ষীরা শহর ছাত্রদলের সদস্য সচিব মো. শাহিন ইসলামের নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন, শহর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এস.কে. মাসুদ রায়হান, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আকবর হোসেন, সাতক্ষীরা দিবা-নৈশ কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব তামিম রশিদ, শহর ছাত্রদলের আহ্বায়ক সদস্য শরিফুল ইসলাম, আহ্বায়ক সদস্য আরিফুল ইসলাম, আহ্বায়ক সদস্য নয়ন ইসলাম।
৭ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সাব্বির হোসেন, ২ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সভাপতি নাদিম হোসেন, সহ-সভাপতি বিল্লাল হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক আসলাম, ৩ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আবির হোসেন, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সদস্য নাফিজ আহমেদ ও ফাহিম, সাতক্ষীরা সিটি কলেজ ছাত্রদলের রুবাই, অন্তু ও লিখন, সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সুমন এবং সাতক্ষীরা টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ছাত্রদলের আরাফাত হোসেন প্রমুখ।
শহর ছাত্রদলের সদস্য সচিব মো. শাহিন ইসলাম বলেন, দৈনিক কালবেলা শুরু থেকেই সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কাজ করছে। অল্প সময়ের মধ্যে পাঠকদের আস্থা অর্জন করেছে এই পত্রিকাটি। আমরা আশা করি, কালবেলা আগামীতেও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
শেষে কেক কেটে কালবেলার চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।
