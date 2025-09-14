কিশোরগঞ্জে অটোচালক হত্যা মামলার আসামী নাফি গ্রেফতার

মোঃ রাজু আহমেদ, কিশোরগঞ্জ | সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৫

কিশোরগঞ্জে চাঞ্চল্যকর অটোচালক তাজুল ইসলাম হত্যা মামলার এজাহার নামীয় আসামি নাফি (৩৫) কে গ্রেফতার করেছে র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব) -(১৪) কিশোরগঞ্জ ক্যাম্প সদস্যরা।

রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টায় কিশোরগঞ্জ জেলার সদর থানাধীন কোদালিয়া চৌদ্দশত এলাকায় অভিযান পরিচালনা হত্যা মামলার এজাহারনামীয় ০২ নং আসামী নাফি (৩৫) কে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামি নাফি ব্রাহ্মণকান্দি ,সদর, কিশোরগঞ্জ এলাকার মৃত দুলাল মিয়ার ছেলে।

র‍্যাব ও বাদী কর্তৃক দায়েরকৃত এজাহার সূত্রে জানা যায়, ভিকটিম তাজুল ইসলাম (২৬) একজন অটোরিক্সা চালক। পূর্ব বিরোধের জের ধরে এজাহারনামীয় আসামী নাফি সহ অন্যান্য আসামীরা গত ০৫/০৮/২০২৫ ইং তারিখ রাত অনুমান ০৮.৩০ ঘটিকার সময় ভিকটিম তাজুল ইসলামকে বত্রিশ বিলপাড় এলাকা হইতে ধরিয়া নিয়া কিশোরগঞ্জ মডেল থানাধীন ব্রাহ্মণকান্দি মোড়স্থ এজাহার নামীয় লিমন এর অটো গ্যারেজে অন্যায় ভাবে আটক করে রেখে ভিকটিমকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে।

অতঃপর ভিকটিমের লাশ গুম করার উদ্দেশ্যে আসামীরা ভিকটিমের লাশ ব্রাহ্মণকান্দি মোড়স্থ বড় পুকুরে পানিতে ফেলে দেয়। উক্ত ঘটনায় ভিকটিমের মা জহুরা (৪৪) স্বামী-মৃত বাবুল মিয়া, সাং-বগাদিয়া, থানাঃ কিশোরগঞ্জ সদর, জেলা-কিশোরগঞ্জ বাদী হয়ে কিশোরগঞ্জ সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

যাহা কিশোরগঞ্জ জেলার সদর থানার মামলা নং-১২, তারিখ-০৭/০৮/২৫ ইং, ধারাঃ ৩৬৫/৩০২/২০১/৩৪ দঃবিঃ। মামলা রুজুর পর র‌্যাব-১৪ ছায়া তদন্ত সহ মামলার রহস্য উদঘাটন ও উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের গ্রেফতারে তৎপর হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় র‌্যাব-১৪, সিপিসি-২, কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল কোম্পানী কমান্ডার স্কোয়াডন লীডার আশরাফুল কবির এর নের্তৃত্বে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ইং তারিখ বেলা ১৫:৩০ ঘটিকায় কিশোরগঞ্জ জেলার সদর থানাধীন কোদালিয়া চৌদ্দশত এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে উক্ত মামলার এজাহারনামীয় ০২ নং আসামী নাফি কে গ্রেফতার করা।

এ ব্যাপারে স্কেয়াড্রন লীডার মেঃ আশরাফুল কবির, কোম্পানি কমান্ডার, র‍্যাব-১৪, সিপিসি-২, কিশোরগঞ্জ জানান, র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব) প্রতিষ্ঠাকালীন থেকেই দেশের সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সব ধরনের অপরাধীকে আইনের আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

র‌্যাব নিয়মিত অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী, সঙ্গবদ্ধ অপরাধী, অপহরণকারী, ধর্ষণকারী, মাদক, ছিনতাইকারী, ডাকাতসহ নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে আসছে। অটোচালক তাজুল ইসলাম হত্যা কান্ডে গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

