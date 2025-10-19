কিশোরগঞ্জে খাদ্যে ভেজাল বিরোধী যৌথ অভিযানে চার প্রতিষ্ঠানকে ৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড

রাজু ভূঁইয়া, সুনামগঞ্জ | অক্টোবর ১৯, ২০২৫

কিশোরগঞ্জ র‍্যাব ক্যাম্প ও সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরগঞ্জ কর্তৃক যৌথ অভিযান পরিচালনা করে ০৪টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকালে র‌্যাব-১৪, কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট, কিশোরগঞ্জ এর সাথে কিশোরগঞ্জ জেলার সদর থানা এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে সাদিকা ফুড প্রোডাক্ট, গাইটাল, ননীগোপাল সুইটস, কালী বাড়ি মোড়, তাজ হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট, ষ্টেশন রোড়, ইসলাম বেকারী।

বিসিক, কিশোরগঞ্জদের প্রতিষ্ঠান হতে নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর ৩২(ক) ও ৩৮ ধারা মোতাবেক তিনটি প্রতিষ্টানকে ৩ লক্ষ টাকা এবং অপর একটি প্রতিষ্টানকে ২ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ টাকা) জরিমান আদায় করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে কিশোরগঞ্জ স্কেয়াড্রন লীডার মেঃ আশরাফুল কবির, কোম্পানি কমান্ডার, র‍্যাব১৪ জানান, মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেজাল ও অনিরাপদ খাদ্যের বিরুদ্ধে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অপরাধচিত্র, কিশোরগঞ্জ, সারাদেশ


