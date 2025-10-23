কিশোরগঞ্জে পিতাকে হত্যায় অভিযুক্ত ছেলে র্যাবের অভিযানে গ্রেফতার
কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে পিতাকে হত্যায় অভিযুক্ত ছেলে আ: আউয়াল বাদল (৪২) কে নারায়ণগঞ্জ থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব।
র্যাব-১৪ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের একটি দল বুধবার (২২ অক্টোবর) বিকাল সোয়া ৪টার দিকে র্যাব-১১ নারায়ণগঞ্জ ক্যাম্পের সহায়তায় নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানার চট্টগ্রাম রোড থেকে গ্রেফতার করে তাকে। গ্রেফতারের পর তাকে করিমগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়।
র্যাব-১৪ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মো. আশরাফুল কবির বৃহস্পতিবার সকালে কিশোরগঞ্জ র্যাব কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।
মামলার এজাহারের বরাতে তিনি আরো জানান, আসামি আব্দুল আওয়াল বাদল খুবই উশৃঙ্খল প্রকৃতির এবং মাদকাসক্ত। পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি প্রায়ই তার স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতন করতেন। নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে তার স্ত্রী ঘটনার প্রায় তিন মাস আগে তিন সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে যান।
এরপর থেকে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে এবং মাদকের টাকার জন্য বাদল তার পিতা আব্দুল মালেককে চাপ দিতে থাকেন। এ নিয়ে গত ১৬ অক্টোবর বিকালে পিতাকে খুন করারও হুমকি দেন বাদল। গত ১৭ অক্টোবর সকালে ছোট ছেলের স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে ঘরে বসে কথা বলছিলেন আব্দুল মালেক।
এ সময় ছুরি হাতে বাদল ঘরে ঢুকে প্রথমে অন্যদেরকে ঘর থেকে বের করে দেন। পরে পিতা আব্দুল মালেকের বুকে ছুরিকাঘাত করে দৌড়ে পালিয়ে যান বাদল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
এ ঘটনায় নিহত মালেকের ছোট ছেলে খোকন মিয়া বাদী হয়ে গত ১৯ অক্টোবর করিমগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।
