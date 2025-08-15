কিশোরগঞ্জে হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেফতার

মোঃ রাজু আহমেদ, কিশোরগঞ্জ | আগস্ট ১৫, ২০২৫

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে খুনসহ ডাকাতি মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামী গোলাম হোসেন মিয়া (৩৭) কে গ্রেফতার করেছে ভৈরব র‌্যাব ক্যাম্প সদস্যরা।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) এ তথ্য নিশ্চিত করেন ভৈরব ক্যাম্প কমান্ডার সিনিয়র এএসপি নোমান আহমদ।

তিনি আরো জানান, ভৈরব ক্যাম্প এর আভিযানিক দল নরসিংদী জেলার বেলাবো থানা এলাকায় সিএনজি ডাকাতির পর সিএনজি ড্রাইভারকে হত্যা করে লাশ গুমের ঘটনায় নরসিংদী জেলার বেলাবো থানার মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামী গোলাম হোসেন মিয়া (৩৭) কে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ বিষয়ে ভৈরব ক্যাম্প কমান্ডার এএসপি নোমান আহমদ জানান, পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

অপরাধচিত্র, কিশোরগঞ্জ


