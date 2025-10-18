কিশোরগঞ্জ সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি নূর মোহাম্মদ, সম্পাদক এসকে রাসেল

মোঃ রাজু আহমেদ, কিশোরগঞ্জ | অক্টোবর ১৮, ২০২৫

কিশোরগঞ্জের কর্মরত সাংবাদিকদের নিয়ে নতুন সংগঠন ‘কিশোরগঞ্জ সাংবাদিক ফোরাম’ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। জেলার বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের সমন্বয়ে গঠিত এই সংগঠনের লক্ষ্য — সাংবাদিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখা এবং জেলার সংবাদ পরিবেশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা।

নবগঠিত এই কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সময় টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার নূর মোহাম্মদ এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন জাগো নিউজের কিশোরগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি এসকে রাসেল।

এছাড়াও কমিটিতে সহ-সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন মাই টিভির জেলা প্রতিনিধি, আব্দুল্লাহ আল মামুন পলাশ। সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে চ্যানেল ২৪-এর জেলা প্রতিনিধি খাইরুল আলম ফয়সাল ও গ্লোবাল টিভির ফয়জুল ইসলাম পিংকু।

সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন বৈশাখী টিভির জেলা প্রতিনিধি সুলতান রায়হান ভূইয়া রিপন, কোষাধ্যক্ষ পদে বিজয় টিভির শরফ উদ্দীন জীবন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে দেশ টিভির তোফায়েল আহমেদ তুষার, তথ্য ও প্রচার সম্পাদক পদে ঢাকা পোস্টের এনামুল হক হৃদয়, দপ্তর পদে দৈনিক নওরোজের মেহবুব মনি এবং প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ঢাকা জার্নালের তারেক হাসান।

নবগঠিত এই কমিটিতে কার্যকরী সদস্য হিসেবে রয়েছেন, এখন টিভির জেলা প্রতিনিধি মশিউর কায়েস, ৭১ টিভির সালেক হোসেন রনি, চ্যানেল এস এর আশরাফুল ইসলাম রাজন, এনটিভি অনলাইনের আদি ইসলাম রাকিব, সময়ের কণ্ঠস্বরের সাব্বির হোসেন, এবং দৈনিক খবর সংযোগের মেরাজ নাসিম।

কিশোরগঞ্জ, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

কিশোরগঞ্জে ৪৯ কেজি গাঁজা সহ তিনজনকে আটক করেছে র‍্যাব

কিশোরগঞ্জে র‌্যাবের বিশেষ মাদকবিরোধী অভিযানে ৪৯ কেজি ৫০০ গ্রাম মাদকদ্রব্যবিস্তারিত

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলায় মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় মো. রামেল মিয়াবিস্তারিত

কিশোরগঞ্জে বিশ্ব নদী দিবস উপলক্ষে নদী পরিদর্শন ও গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত

কিশোরগঞ্জে বিশ্ব নদী দিবস উপলক্ষে নদী পরিদর্শন, গণ-সমাবেশ ও মানববন্ধনবিস্তারিত

‘কেউ যেন বিএনপির নাম ব্যবহার করে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করতে না পারে’ : তারেক রহমান

কেউ যেন বিএনপির নাম ব্যবহার করে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করতে নাবিস্তারিত

আধুনিক বাংলাদেশের ভিত্তি স্থাপন করেছেন জিয়াউর রহমান: মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আজ যে গণতন্ত্রেরবিস্তারিত

কিশোরগঞ্জে অটোচালক হত্যা মামলার আসামী নাফি গ্রেফতার

কিশোরগঞ্জে চাঞ্চল্যকর অটোচালক তাজুল ইসলাম হত্যা মামলার এজাহার নামীয় আসামিবিস্তারিত

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে নিহ*ত ১, আহ*ত ২জন

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে শরীফ মিয়া (২৭) নামে এক যুবকেরবিস্তারিত

বাপা, কিশোরগঞ্জ কর্তৃক পথসভা ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালন

“বাঁচলে পরিবেশ, বাঁচবো আমরা—বাঁচবে আমাদের আগামী প্রজন্ম” এই শ্লোগানকে সামনেবিস্তারিত

কিশোরগঞ্জে হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেফতার

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে খুনসহ ডাকাতি মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামীবিস্তারিত

কিশোরগঞ্জে মসজিদ পরিদর্শন করেন- ধর্ম উপদেষ্টা

কিশোরগঞ্জের নির্মাণাধীন জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিদর্শনবিস্তারিত

প্রত্যাহার করা সেই এসপিকে আবার কিশোরগঞ্জে যোগ দেয়ার নির্দেশ

সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের দেশত্যাগের ঘটনায় প্রায় তিন মাস আগেবিস্তারিত

কিশোরগঞ্জে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার উপর হামলা, পৃথক অভিযানে ৪ আসামি গ্রেপ্তার

পৃথক পৃথক অভিযানে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র-জনতার উপর হামলারবিস্তারিত

কিশোরগঞ্জে গাঁজা ও নারীসহ ৪ মাদক কারবারী গ্রেপ্তার

দশ কেজি গাঁজা এবং নারীসহ চার জন মাদক কারবারীকে গ্রেপ্তারবিস্তারিত

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় বিএনপির মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় পাইকুরাটি ইউনিয়ন বিএনপির নবগঠিত আহবায়ক কমিটির বিরুদ্ধে মানববন্ধনবিস্তারিত

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে কাঁচা সড়ক পাকাকরণের দাবিতে এলাকাবাসীর মানববন্ধন

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার গোবিন্দপুর ইউনিয়নের উত্তর গোবিন্দপুর গ্রামের ২২ নংবিস্তারিত

১৮দিন ধরে খোঁজ নেই মালেহা খাতুনের, সন্ধান চেয়ে পরিবারের আকুতি

কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলা মধ্য গোবিন্দপুর গ্রামের মোছাঃ মালেহা খাতুনবিস্তারিত