কীটনাশক ব্যবহারে সাধারণ ভুল ও এর প্রভাব: কৃষি বিপ্লবের সামনে বড় বাধা

কীটনাশক ব্যবহারে সাধারণ ভুল ও এর প্রভাব: কৃষি বিপ্লবের সামনে বড় বাধা
বর্তমান যুগে কৃষিতে কীটনাশকের গুরুত্ব অপরিসীম। কীটনাশক ব্যবহার না করলে ফসলের ক্ষতি এবং উৎপাদন হ্রাস নিশ্চিত। কিন্তু কীটনাশকের সঠিক ব্যবহার না হওয়া ও প্রচলিত ভুল আচরণের কারণে কৃষি খাতের উন্নয়নে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। কৃষক থেকে শুরু করে বাজার পর্যায় পর্যন্ত এই ভুল ধারণা ও অনভিজ্ঞতা মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে, যার প্রভাব পড়ছে ফসল, মাটি, পরিবেশ এবং মানুষের স্বাস্থ্যে।
সাধারণ ভুলগুলো কী?
১.অতিরিক্ত কীটনাশক প্রয়োগ: অধিকাংশ কৃষক মনে করেন বেশি স্প্রে করলেই পোকামাকড় মারা যাবে, যা ভুল। এতে কীট প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয় এবং পরবর্তীতে কীটনাশক কার্যকারিতা হারায়।
২.অবৈধ বা অনুমোদিত নয় এমন কীটনাশক ব্যবহার:বাজারে প্রচুর নকল ও অবৈধ কীটনাশক পাওয়া যায়, যা ফসলকে ক্ষতি করে এবং মানবদেহে মারাত্মক প্রভাব ফেলে।
৩.স্প্রে করার সময় সঠিক সুরক্ষা না নেওয়া:অনেকেই মুখে মাস্ক বা গ্লাভস ব্যবহার করেন না, যা সরাসরি বিষক্রিয়া ও শ্বাসকষ্টের কারণ হয়।
৪.কীটনাশক একসাথে মেশানো:অনুমোদিত নয় এমন দুটি বা ততোধিক কীটনাশক মিশিয়ে ব্যবহার কৃষির জন্য বড় ধরণের ক্ষতি ডেকে আনে।
৫.প্রয়োজনীয় ডোজ ও সময় মেনে না চলা:নির্ধারিত পরিমাণের বেশি বা কম প্রয়োগ, কিংবা সঠিক সময়ে স্প্রে না করা ফলন কমিয়ে দেয়।
৬.ফসলের রোগ ও পোকা সনাক্তকরণে অজ্ঞানতা:রোগ ও পোকা চিনতে না পারায় অপ্রয়োজনীয় ও ভুল কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়।
কী প্রভাব ফেলে এসব ভুল?
ফসলের উৎপাদন হ্রাস:রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধে ব্যর্থ হওয়ায় ফসল দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
মাটির গুণগত মান নষ্ট: অতিরিক্ত ও ভুল কীটনাশক মাটি ও মাটির জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে।
পরিবেশ দূষণ:নদী, মাটি ও বাতাসে বিষাক্ত রাসায়নিক জমা হয়, যা প্রাণিজগতের জন্য বিপজ্জনক।
মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি:কীটনাশকের কারণে ত্বক জ্বালা, শ্বাসকষ্ট, আলার্জি, ও দীর্ঘমেয়াদে ক্যান্সারের মতো রোগ দেখা দেয়।
কীটের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি:পোকামাকড় একের পর এক কীটনাশকের প্রতি রেজিস্ট্যান্স তৈরি করে, যার ফলে পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় বড় সমস্যার সৃষ্টি হয়।
কীটনাশকের সঠিক ব্যবহারের উপায়
১.সঠিক কীটনাশক নির্বাচন:অনুমোদিত ও গুণগত মানসম্পন্ন কীটনাশক ব্যবহার করুন। দেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করুন।
২.নির্ধারিত মাত্রা মেনে ব্যবহার:লেবেলে উল্লেখিত ডোজ মেনে স্প্রে করুন।
৩.ব্যক্তিগত সুরক্ষা:স্প্রে করার সময় মাস্ক, গ্লাভস, চশমা ও পাকা জামা পরিধান করুন।
৪.সঠিক সময় নির্বাচন:সকালে বা সন্ধ্যায় স্প্রে করুন, যখন সূর্যের তাপ কম থাকে।
৫.স্প্রে করার দিক: বায়ুর বিপরীতে স্প্রে করুন, যাতে কীটনাশক পুরো ফসলের পাতা ও গাছের ওপর পড়তে পারে।
৬.বৈচিত্র্যময় পদ্ধতি প্রয়োগ:একই কীটনাশক বারবার ব্যবহার না করে পাল্টা পরিবর্তন করুন।
৭.সঠিক রোগ ও কীট সনাক্তকরণ:রোগ ও পোকা সঠিকভাবে চিনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
আমাদের করণীয়
দেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। কৃষকদের মধ্যে সঠিক কীটনাশক ব্যবহারের তথ্য পৌঁছাতে হবে। এছাড়া বাজারে নকল ও অবৈধ কীটনাশক বিক্রি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।
সতর্কতা, সঠিক জ্ঞান ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণই পারে আমাদের কৃষি খাতকে সুরক্ষিত ও ফলপ্রসূ রাখতে।
লেখকঃ
মিঠুন সরকার
কৃষিবিদ ও সাংবাদিক
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাঃ সরকার এগ্রো যশোর
