কুড়িগ্রামের ধরনীবাড়ি ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য সংগ্রহ ও সদস্য নবায়নের শুভ উদ্বােধন

আশরাফুল হক রুবেল, জেলা করেসপন্ডেন্ট (কুড়িগ্রাম) | আগস্ট ১০, ২০২৫

১৭ বছর যারা আন্দোলন সংগ্রাম করেছে ,রাজপথে ছিল,হামলা মামলার শিকার হয়েছে সেই সমস্ত নিবেদিত কর্মীদর মূল্যায়ন করা হবে। আর সদস্য ফরম হচ্ছে জাতীয়তাবাদী দলের পরিচিতি।

কুড়িগ্রামের ধরনীবাড়ি ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য সংগ্রহ ও সদস্য নবায়ন এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এসব কথা বলেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের ফরেন এ্যাফেয়ার্স কমিটির সদস্য,কুড়িগ্রাম জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি তাসভীর উল ইসলাম।

ধরণীবাড়ি ইউনিয়ন বিএনপির আহবায়ক মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান সরকার এর সভাপতিত্ব আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য আলতাফ হোসেন,আশরাফুল হক রুবেল, উলিপুর উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব হায়দার আলী মিয়া, যুগ্ম আহবায়ক ওবায়দুর রহমান বুলবুল,আব্দুর রশিদ,নয়ন সহ যুবদল ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ।

এ সময় উপস্থিত নেতা কর্মীরা বিএনপির সদস্য ফরম নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ করেন।

