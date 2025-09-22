কুড়িগ্রামে কলাগাছের ভেলার বাইচ প্রতিযোগীতা, বিজয়ী গরিবের বন্ধু ভেলা

কুড়িগ্রামে কলাগাছের ভেলার বাইচ প্রতিযোগীতা, বিজয়ী গরিবের বন্ধু ভেলা
কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় হয়ে গেলো নৌকা বাইচের আদলে কলাগাছের ভেলার বাইচ প্রতিযোগীতা। ব্যতিক্রম এ খেলা দেখতে ভীড় জমিয়েছেন বিভিন্ন বয়সী হাজার হাজার মানুষ।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সদর উপজেলার ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের মাঠের পাড় ছড়ায় ভিন্নধর্মী কলা গাছের ভেলা বাইচ প্রতিযোগীতার আয়োজন করে স্থানীয়রা।
গত ১৭ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া প্রতিযোগীতায় অংশ নেয় ভোগডাঙ্গাসহ পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের ১৮টি দল। একটি ভেলায় প্রতিদলে প্রতিযোগীর সংখ্যা ৪ থেকে ৫ জন। ৪ দিনের খেলা শেষে ৫ম দিন রোববার বিকালে ফাইনাল খেলার সুযোগ পায় গরীবের বন্ধু, দশের দোয়া, বটতলী এক্সপ্রেসসহ ৫টি দল। ফাইনালে দশের দোয়া দলকে হারিয়ে বিজয়ী হয় গরীবের বন্ধ ভেলা দল।
আয়োজকরা জানান, খেলায় প্রথম পুরস্কার দুইটি খাসি, দ্বিতীয় পুরস্কার একটি খাসি ও তৃতীয় পুরস্কার একটি রাজহাঁস বিজয়ীদের হাতে তুলে দেয়া হয়।
দর্শকরা জানান, নৌকা বাইচসহ জীবনে অনেক খেলা দেখলেও এই প্রথম কলাগাছের ভেলা প্রতিযোগীতা দেখে অভিভুত তারা
খেলা দেখতে আসা সাজু মিয়া বলেন, এরই মধ্যে প্রায় হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে গ্রামীণ জনপদের হাডুডু, গরুর মইদৌড়সহ অনেক ঐতিহ্যবাহী খেলা।
এই সময়ে নৌকা বাইচের মতোই কলাগাছের ভেলা প্রতিযোগীতা দেখতে পেয়ে খুব আনন্দ লাগছে।
সদর উপজেলার ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের (ইউপি) চেয়ারম্যান সাঈদুর রহমান বলেন, আমিও খেলাটি দেখতে এসে অবাক হয়েছি। কেননা হাজার হাজার মানুষ আনন্দে উল্লাসে কলা গাছের ভেলার খেলাটি দেখলো। গ্রামাঞ্চলের মানুষের বিনোদনে এমন ব্যতিক্রমী খেলা আরও বেশি বেশি আয়োজন করা প্রয়োজন।
