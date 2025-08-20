কুড়িগ্রামে চরের নারীদের হাত ধোয়া বিষয়ে প্রশিক্ষণ

কুড়িগ্রামে চরের নারীদের হাত ধোয়া বিষয়ে প্রশিক্ষণ
কুড়িগ্রামে চরাঞ্চলে নারীদের হাত ধোয়া প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
গুড নেইবারস বাংলাদেশ কুড়িগ্রাম অফিসের আয়োজনে কুড়িগ্রামের যাত্রাপুর ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে বুধবার (২০ আগষ্ট) দুপুরে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যাত্রাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল গফুর, গুড নেইবারস সিডিপি কুড়িগ্রাম ম্যানেজার রোমিও রতন,ডাঃ আসিফ মাহমুদ,মনিরা পারভীন।
এ সময় চরের ২ শতাধিক নারীর স্বাস্থ্যসচেতনতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সামগ্রী সাবান বিতরণ করা হয়।
