কুড়িগ্রামে চরের নারীদের হাত ধোয়া বিষয়ে প্রশিক্ষণ

আশরাফুল হক রুবেল, কুড়িগ্রাম | আগস্ট ২০, ২০২৫

কুড়িগ্রামে চরাঞ্চলে নারীদের হাত ধোয়া প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গুড নেইবারস বাংলাদেশ কুড়িগ্রাম অফিসের আয়োজনে কুড়িগ্রামের যাত্রাপুর ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে বুধবার (২০ আগষ্ট) দুপুরে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যাত্রাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল গফুর, গুড নেইবারস সিডিপি কুড়িগ্রাম ম্যানেজার রোমিও রতন,ডাঃ আসিফ মাহমুদ,মনিরা পারভীন।

এ সময় চরের ২ শতাধিক নারীর স্বাস্থ্যসচেতনতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সামগ্রী সাবান বিতরণ করা হয়।

