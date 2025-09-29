কুড়িগ্রামে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন-২০২৫ উপলক্ষ্যে গণমাধ্যমকর্মীদের সমন্বয়ে পরামর্শমুলক কর্মশালা

কুড়িগ্রামে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন-২০২৫ উপলক্ষ্যে গণমাধ্যমকর্মীদের সমন্বয়ে পরামর্শমুলক কর্মশালা
“শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামুলক প্রচার কার্যক্রম” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর আর্থিক সহায়তায় কুড়িগ্রামে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন-২০২৫ উপলক্ষ্যে গণমাধ্যমকর্মীদের সমন্বয়ে জেলা পর্যায়ে পরামর্শমুলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জেলা তথ্য অফিস এর আয়োজনে জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে সম্মেলন কক্ষে এ ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন সিভিল সার্জন কুড়িগ্রাম ডা. স্বপন কুমার বিশ্বাস।
এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. আসাদুজ্জামান।জেলা তথ্য অফিসার মো. শাহজাহান এর সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপপরিচালক গণযোগাযোগ অধিদপ্তর মোঃ রিয়াদুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কুড়িগ্রাম জেলা উপ পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক রনি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার স্বপন কুমার রায়।
ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ইউনিসেফ রংপুর বিভাগের প্রতিনিধি ডা.মাহমুদুর রহমান,কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাব সভাপতি রাজু মোস্তাফিজ, টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরাম আহবায়ক ইউনুছ আলী,এনটিভি কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি হাসিবুর রহমান হাসিব,মাই টিভি কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি এস.এম আশরাফুল হক রুবেল, আরটিভি প্রতিনিধি খন্দকার একরামুল হক সম্রাট, সহ ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকগণ।
টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন সময়কাল ১২ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বর-২৫ পর্যন্ত ১৮ কার্যদিবস।এসময় স্বপন কুমার বিশ্বাস সিভিল সার্জন বলেন, আপনারা সাংবাদিক সমাজের দর্পণ টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন জোরালোভাবে প্রচার করার আহবান জানান।
এসময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউট ও রোভার স্কাউটস এর সদস্যরা প্রচার ও সহযোগিতা করবে বলে কর্মশালায় জানানো হয়।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন