কুড়িগ্রামে দেখা মিললো চার পা-ওয়ালা কানি বকের

আশরাফুল হক রুবেল, কুড়িগ্রাম | সেপ্টেম্বর ৬, ২০২৫

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়িতে চার পাওয়ালা কানি বকের দেখা মিলেছে।বকটির দু পা স্বাভাবিক থাকলেও অন্য পা দুটি অস্বাভাবিক আকারের ছোট।চার পা-ওয়ালা কানি বকের এমন খবর পেয়ে প্রতিদিন লোকজন ছুটে আসছে বকটি দেখতে।
ঘটনাটি ঘটেছে কুড়িগ্রাম জেলার ফুুলবাড়ী উপজেলার বালাটারি গ্রামের ক্ষুদ্র হাড়িপাতিল ব্যবসায়ী মোঃ আব্দুর রশিদের বাড়িতে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হাড়িপাতিল বিক্রি করে সংসার চালান আব্দুর রশিদ।পেশার তাগিদে উপজেলার শহর গ্রাম গঞ্জে ছুটে বেড়ান তিনি।প্রতিদিনের মত গত বুধবার হাড়িপাতিল বিক্রি করে বাড়ি ফিরছিলেন আব্দুর রশিদ।পুকুড় পাড়ের রাস্তার দিয়ে ফেরার সময় একটি কানি বককে দাড়িয়ে থাকতে দেখে কাছে যান।হঠাৎ চোখ পড়ে বকটির পায়ের দিকে। দেখতে পান অনান্য বকের চেয়ে এ বকটির পায়ের সংখ্যা বেশি।একটি দুটি নয়, চারটি পা নিয়ে দাড়িয়ে আছে বকটি।কৌশলে নিজ হাত দিয়ে ধরে বাড়িতে খাঁচায় বন্দি করে রাখেন বকটিকে।চার পা-ওয়ালা ওই বকটি দেখতে প্রতিদিন আব্দুর রশিদের বাড়িতে উৎসুক জনতা ভীড় করছেন।

দর্শনার্থী মোঃ আজগর আলী (৬০) জানান, এ বয়সে অনেক বক চোখে পড়েছে। চার পাওয়ালা বক কখনও দেখি নাই।সবই আল্লাহু পাকের ইচ্ছে।

আব্দুর রশিদ জানান,বকটি প্রথমে দেখে আমি অবাক হই।আমার খু্ব আগ্রহ জাগে বকটি কৌশলে ধরে এনে খাঁচায় রেখেছি।বকটিকে খাওয়াতে বাজার থেকে মাছ কিনে আনি।বকটির বেশ যত্ন নেয়া হয় বলে জানান তিনি।

ফুলবাড়ি প্রানি সম্পদ কর্মকর্তা মোঃ আরিফুর রহমান কনক বলেন, এটি একটি দেশি প্রজাপতি বক।গ্রামের মানুষজনের কাছে কানি বক বলে পরিচিত।জন্মগত ত্রুটির কারনে এমনটি হয়েছে বলে।

