কুড়িগ্রামে মন্দির পরিদর্শন ও সনাতনধর্মাবলম্বীদের সাথে মতবিনিময় উপদেষ্টা ফরিদা আখতারের

আশরাফুল হক রুবেল, জেলা করেসপন্ডেন্ট (কুড়িগ্রাম) | সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৫

কুড়িগ্রামে মন্দির পরিদর্শন ও সনাতনধর্মাবলম্বী মানুষের সাথে মতবিনিময় করেছেন উপদেষ্টা ফরিদা আখতার,মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাতে কুড়িগ্রাম কেন্দ্রীয় কালি মন্দিরে এ সময় সনাতন ধর্মাবলম্বী লোকজনের সাথে আসন্ন দূর্গাপূজা নিয়ে মত বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় জেলা প্রশাসক কুড়িগ্রাম সিফাত মেহনাজ, পুলিশ সুপার কুড়িগ্রাম মোঃ মাহফুজার রহমান হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান কল্যাণ ফ্রন্ট কুড়িগ্রাম এর আহবায়ক সুভাষ সরকার, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন ফ্রন্ট, কুড়িগ্রাম জেলার সদস্য সচিব, স্বপন কুমার, দোদুল রায়, সদস্য সচিব, কুড়িগ্রাম পৌরসভার শাখা,অর্ঘ্য দীপ, যুগ্ন আহবায়ক কুড়িগ্রাম পৌরসভা ,তীর্থ রায়, সদস্য সচিব, কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা, সুশীল সরকার, আহবায়ক, রাজারহাট উপজেলা, বিশ্বনাথ সরকার, আহ্বায়ক পূজা উদযাপন ফ্রন্ট, নাগেশ্বরী উপজেলা শাখা সহ আরও নেতৃবৃন্দ।

এসময় উপদেষ্টা সকলকে আনন্দময় পরিবেশে দূর্গাপূজা উদযাপনের আহবান জানান।

