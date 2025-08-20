কুড়িগ্রামে মাদক প্রতিরোধ কমিটির অভিযাত্রা শুরু

কুড়িগ্রামে মাদক প্রতিরোধ কমিটির অভিযাত্রা শুরু
“মাদক হঠাঁও কুড়িগ্রাম বাচাও” স্লোগানকে সামনে রেখে কুড়িগ্রাম টু যাত্রাপুর সড়কে অভিযাত্রা শুরু করেছে কুড়িগ্রাম জেলা মাদক প্রতিরোধ কমিটির সদস্যরা। অভিযাত্রায় কুড়িগ্রাম জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক ও কুড়িগ্রাম জেলা মাদক প্রতিরোধ কমিটির আহবায়ক অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম বেবু’র নেতৃত্বে বিভিন্ন পেশা ও শ্রমজীবী মানুষজন অংশ গ্রহন করেন।
বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেলে কুড়িগ্রাম পৌর শহরের ঘোষপাড়া এলাকা থেকে অভিযাত্রা শুরু করে যাত্রাপুর ইউনিয়নের যাত্রাপুর হাটে গণ সমাবেশে মাদক বিরোধী শপথের মাধ্যমে শেষ হয়।
মাদকবিরোধী গণ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মাদক প্রতিরোধ কমিটির সদর উপজেলার সদস্য সচিব মোঃ আবুল আখের।
এসময় বক্তব্য রাখেন মাদক প্রতিরোধ কমিটির কুড়িগ্রাম জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক বিশিষ্ট সাংবাদিক এস এম আশরাফুল হক রুবেল, অধ্যাপক নাজমুন নাহার বিউটি কুড়িগ্রাম জেলা উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা,সাংবাদিক সাইয়েদ আহমেদ বাবু,শিক্ষক দেওয়ান এনামুল,মোঃনুরন্নবী,সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল জব্বার মংগা,প্যানেল চেয়ারম্যান রহিমুদ্দীন হায়দার রিপন,সাবেক ভিপি সিরাজুল,সাবেক জিএস রুকু,ডাঃ বাঁধন,হ্যাভেনসহ অনান্যরা।
