কুড়িগ্রামে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে ডিসির মতবিনিময় সভা

কুড়িগ্রামে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে ডিসির মতবিনিময় সভা
কুড়িগ্রামে জেলা পর্যায়ের সুশীল সমাজের প্রতিনিধীদের সাথে নবাগত জেলা প্রশাসকের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিকেলে কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক কুড়িগ্রাম সিফাত মেহনাজ।
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কুড়িগ্রাম বিএম কুদরত ই খুদার পরিচালনায় এ সময় বক্তব্য রাখেন কুড়িগ্রাম জেলা বিএনপির আহবায়ক মোস্তাফিজার রহমান, সদস্য সচিব সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ, জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম বেবু, জেলা জামায়াতের আমীর আব্দুল মতিন ফারুকী, কর্মপরিষদ সদস্য এ্যাড: ইয়াসিন আলী সরকার, চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি আব্দুল আজিজ, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক হাসিবুর রহমান হাসিব, কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান, টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরামের সদস্য সচিব আশরাফুল হক রুবেল, এনসিপির সমন্বয়ক মুকুল মিয়া, জেলা ছাত্রদল সভাপতি আমিমুল ইহসান, আব্দুল আজিজ নাহিদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ।
সভায় কুড়িগ্রাম জেলার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন