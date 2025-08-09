কুড়িগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের আত্মপ্রকাশ

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি | আগস্ট ৯, ২০২৫

সাংবাদিকদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কুড়িগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শনিবার (৯ আগষ্ট) সকাল ১১টায় কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা পরিষদ হলরুমে কুড়িগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন (কেজিইউজে)-এর বিশেষ সম্মিলনে এই কমিটি ঘোষণা করা হয়।

আহবাক কমিটির সদস্যরা হলেন- আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম রিগান (বাংলা ট্রিবিউন ও আজকের পত্রিকা), সদস্য সচিব মনোয়ার হোসেন লিটন (এটিএন নিউজ),
সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আমিনুল ইসলাম (বাংলাদেশ প্রতিদিন ডিজিটাল), যুগ্ম আহ্বায়ক বাবুল জামান (দৈনিক আমার দেশ), রাশিদুল ইসলাম রাশেদ (প্রতিদিনের বাংলাদেশ), তামজিদ হাসান তুরাগ (কালের কণ্ঠ), সদস্য আব্দুল্লাহ আল মুজাহিদ (কালবেলা), রাশেদুজ্জামান তাওহীদ (গ্লোবাল টিভি) ও মুহাম্মাদ জুবায়ের (স্টার নিউজ)।

সম্মিলনে প্রধান অতিথি বৃহত্তর রংপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি সালেকুজ্জামান সালেক বলেন, সাংবাদিকরা ভয় পেয়ে কলম নামাবেন না। আমরা সত্যের সৈনিক, আর সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আপনারা ভয় পাবেন না।

প্রধান আলোচক সরকার মজহারুল মান্নান বলেন, গণতন্ত্র রক্ষায় তথ্যের স্বাধীনতা অপরিহার্য। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ছাড়া এ স্বাধীনতা সম্ভব নয়। সংবাদে আপনাদের তথ্য যদি বস্তুনিষ্ঠ হয় তাহলে পৃথিবীতে কেউ নেই আপনাকে রুখে দেয়।

সম্মিলনে জেলার সকল উপজেলা থেকে আসা সাংবাদিকরা মাঠে কাজের সময় নানা হুমকি ও হয়রানির অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। কেউ কেউ বলেন, খবর সংগ্রহে গেলে প্রভাবশালী মহল ভয় দেখায়, অনেক সময় প্রশাসনিক বাঁধার মুখেও দায়িত্ব পালন করতে হয়। এজন্য আমরা চাই সাংবাদিকদের জন্য একটি কার্যকর সুরক্ষা নীতিমালা।

কুড়িগ্রামের পুলিশ সুপার মোঃ মাহফুজুর রহমান বলেন, সাংবাদিকদের নিরাপত্তায় পুলিশ সবসময় পাশে থাকবে। হয়রানি বা হামলার শিকার হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আপনজরা নির্ভয়ে স্বাধীন সাংবাদিকতা চর্চা করবেন।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আলহাজ সোহেল হোসাইন কায়কোবাদ, এনসিপি জেলার প্রধান সমন্বয়কারী মোঃ মুকুল মিয়া, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর বিপ্লব।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাহফুজার রহমান খন্দকার, আরপিইউজের বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বাদশা ওসমানী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম মানিক, ট্রেজারার মমিনুল ইসলাম রিপন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র সাংবাদিক মোঃ আমিনুল ইসলাম।

সভা শেষে সাংবাদিকরা এক কণ্ঠে শপথ নেন- সত্য বলব, সত্য লিখব- যে কোনো পরিস্থিতিতে।

