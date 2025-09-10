কুড়িগ্রাম সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ২কোটি ১১ লাখ টাকার মাদকসহ অবৈধ মালামাল জব্দ

আশরাফুল হক রুবেল, কুড়িগ্রাম | সেপ্টেম্বর ১০, ২০২৫

কুড়িগ্রাম সীমান্ত নিরাপত্তায় নিয়োজিত ২২, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি গেল সাত দিনে পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে ৭সেপ্টম্বর পর্যন্ত বেশ সাফল্য পেয়েছে।

কুড়িগ্রামের সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ২ কোটি ১১ লাখ ৬ হাজার ৩৫০টাকার মাদকসহ বিভিন্ন প্রকার অবৈধ মালামাল জব্দ এবং ২জন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে বিজিবি।

বুধবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে কুড়িগ্রাম বিজিবির ২২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্ণেল মোহাম্মদ মাহবুব উল হক পিএসসি।

আটককৃত ব্যক্তিদ্বয় হচ্ছেন জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলার দক্ষিণ বাশজানি গ্রামের বাচ্চু রহমানের পুত্র মমিনুল ইসলাম (২৪)। অপরজন একই উপজেলার কামাত আঙ্গারীয়া গ্রামের বাবলু মিয়ার পুত্র মোঃ হুমায়ুন কবির (২০)।

কুড়িগ্রাম বিজিবির অধিনায়ক জানান, চোরাচালান প্রতিরোধে পরিচালিত অভিযানে জব্দকৃত পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছে ভারতীয় গবাদী পশু (গরু ও মহিষ)-১২৫ টি,ভারতীয় মদ-৬৩৫ বোতল,
গাঁজা-১৪৫ কেজি, ইয়াবা ট্যাবলেট-৭৭২ পিস, জিরা-৫৫৯ কেজি, চিনি-১৯০ কেজি, কমপ্লিট ড্রেস-৪৯৬পিস, ভারতীয়-৭৯ হাজার রুপি,চকলেট বাজি-৪৫হাজার১৫০ পিস,কসমেটিকস আইটেম-বিভিন্ন প্রকার ক্রীম, তৈল, শ্যাম্পু।

বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সীমান্ত এলাকা দিয়ে মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধে বাহিনীর নিয়মিত তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।

