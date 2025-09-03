কুমিল্লা রেঞ্জের বিভিন্ন ইউনিট পরিদর্শনে আনসার ও ভিডিপি’র মহাপরিচালক

এ কে খান ও গোলাম মোস্তফা রাঙ্গা | সেপ্টেম্বর ৩, ২০২৫

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ, এসজিপি, বিএএম, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি সম্প্রতি কুমিল্লা রেঞ্জের বিভিন্ন ইউনিট পরিদর্শন করেছেন।

৩ সেপ্টেম্বর তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া আনসার ব্যাটালিয়ন (১৫ বিএন), আনসার ভিডিপি কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং কুমিল্লা রেঞ্জ কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন কুমিল্লা রেঞ্জ কমান্ডার পরিচালক মোহাঃ মাহবুবুর রহমান, পিএএমএস, পিভিএমএস সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

পরিদর্শনকালে মহাপরিচালককে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আনসার ব্যাটালিয়নের (১৫ বিএন) পক্ষ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়।

ব্যাটালিয়নের পরিচালক মো. জানে আলম সুফিয়ান, পিএএমএস, পিভিএমএস তাঁকে স্বাগত জানান।

এ সময় একটি সুসজ্জিত চৌকস দল তাঁকে “গার্ড অব অনার” প্রদান করে।
এরপর মহাপরিচালক চলমান উপজেলা আনসার মৌলিক প্রশিক্ষণে (১ম ধাপ) প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন।
সেখানে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে নানা দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য দেন। আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ও দুর্গাপূজা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপনের জন্য সবাইকে সর্বোচ্চ সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন। তিনি বাহিনীর বিভিন্ন কর্মমুখী ও আধুনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশের টেকসই উন্নয়নে অংশ নেওয়ারও আহ্বান জানান।

পরিদর্শন শেষে তিনি ব্যাটালিয়নের বিভিন্ন স্থাপনা ঘুরে দেখেন এবং ইউনিট প্রাঙ্গণে একটি গোলাপজাম গাছের চারা রোপণ করেন। দেশ, জাতি ও বাহিনীর সার্বিক উন্নতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে এ পর্বের সমাপ্তি ঘটে। এরপর মহাপরিচালক ব্রাহ্মণবাড়িয়া আনসার ভিডিপি কার্যালয়ে যান। সেখানে তিনি নির্মাণাধীন বিভিন্ন স্থাপনা এবং আধুনিক অস্ত্রাগার পরিদর্শন করেন। এ কার্যালয়ের প্রাঙ্গণেও তিনি একটি গোলাপজাম গাছের চারা রোপণ করেন। সফরের শেষ অংশে মহাপরিচালক কুমিল্লা রেঞ্জ কার্যালয়ে যান। সেখানে তিনি চলমান উপজেলা আনসার মৌলিক প্রশিক্ষণের (১ম ধাপ) সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। তিনি আনসার-ভিডিপি সদস্যদের নিজস্ব সক্ষমতা ও পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে জাতির সেবায় আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, যোগ্য সদস্য নির্বাচন এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গড়ে তোলার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মহাপরিচালক বাহিনীর ‘সঞ্জীবন প্রকল্প’-কে একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে উল্লেখ করেন, যা প্রান্তিক পর্যায়ের সদস্যদের জীবিকা ও কর্মসংস্থান উন্নয়নে সহায়ক হবে। তিনি বলেন, “সঞ্জীবন প্রকল্প কেবল একটি কর্মসূচি নয়, এটি গ্রামীণ অর্থনীতিকে জাগ্রত করবে এবং দারিদ্র্যের শৃঙ্খল ছিন্ন করে সমাজকে মুক্তির পথে এগিয়ে নেবে। পরিদর্শন শেষে মহাপরিচালক রেঞ্জের সকল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা, উপজেলা প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষিকা এবং আনসার-ভিডিপি সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।পরিদর্শনের সমাপ্তিতে তিনি কুমিল্লা রেঞ্জ ও জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন। এই সকল অনুষ্ঠানে বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কর্মচারী, ব্যাটালিয়ন আনসার, ইউনিয়ন দলনেতা ও দলনেত্রী, সাধারণ আনসার এবং ভিডিপি সদস্যসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

