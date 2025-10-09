কুরআন অবমাননা ও দেশবিরোধী চক্রান্তের প্রতিবাদে যশোরের মনিরামপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উগ্র হিন্দুত্ববাদী শিক্ষার্থী কর্তৃক পবিত্র কুরআন অবমাননা এবং পাহাড়ি সন্ত্রাসীদের দেশবিরোধী চক্রান্তের প্রতিবাদে যশোরের মনিরামপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে মনিরামপুর পৌরশহরের কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে যশোর জেলা ইমাম পরিষদ, মনিরামপুর থানা শাখার আয়োজনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
মাওলানা রশীদ বিন ওয়াক্কাসের সভাপতিত্বে ও মুফতি আশফাকুল আনওয়ার ইয়ামিনের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন- উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি এ্যাড. শহীদ মোঃ ইকবাল হোসেন, ঈমাম পরিষদের নেতা মুফতি মাওলানা ইব্রাহিম, মাওলানা আজিজুর রহেমান, আজহারুল ইসলাম, হাসান আল মামুন, মুফতি দেলওয়ার হোসেন, মাহমুদুল হাসান প্রমূখ।
বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন- পবিত্র কুরআন অবমাননা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের শামিল। তারা অবিলম্বে অভিযুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। পাশাপাশি পাহাড়ি সন্ত্রাসীদের দেশবিরোধী তৎপরতার কঠোর নিন্দা জানান বক্তারা।
সমাবেশ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল পৌর এলাকার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় কেন্দ্রীয় মসজিদ চত্বরে এসে শেষ হয়। বিক্ষোভে উপজেলার বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, খতিব, আলেম-ওলামা, ধর্মপ্রাণ মুসল্লিসহ সাধারণ মানুষ অংশ নেন।
