কোর্টের সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট রঞ্জিত রায় চৌধুরীর চুরির ঘটনায় চোরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

কোর্টের সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট রঞ্জিত রায় চৌধুরীর চুরির ঘটনায় চোরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ
কোর্টের সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট রঞ্জিত রায় চৌধুরীর বাসা থেকে ২৬ ভরি স্বর্ণ ও নগদ টাকা চুরির ঘটনায় প্রধান আসামি বাসার কেয়ারটেকারকে অবশেষে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মামলার বাদী মৃদুলা সাহা, যিনি অ্যাড. রঞ্জিত চৌধুরীর স্ত্রী ও পেশায় একজন শিক্ষিকা।
তিনি অভিযোগ করেন, চাঁদপুর শহরের জে. এম. সেনগুপ্ত রোডের কদমতলা পৌর ভবনের ছয়তলার বাসায় কর্মরত কেয়ারটেকার তপন চন্দ্র সাহা হঠাৎ উধাও হয়ে যান।
তপন চন্দ্র সাহা ছিলেন পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, যিনি চার বছর ধরে তাদের বাসার কেয়ারটেকার হিসেবে কাজ করছিলেন। সেই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তিনি বাসার আলমারি থেকে প্রায় ২৬ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যান। চুরির সময় বাদী ও তাঁর স্বামী চিকিৎসার জন্যে ঢাকায় ছিলেন।
বিগত ১১ আগস্ট ২০২৫ রাতে তাঁরা বাসায় ফিরে পরদিন দুপুরে দেখেন তপন নিখোঁজ, আর আলমারির সব স্বর্ণালঙ্কারও উধাও।
হারানো স্বর্ণের মধ্যে ছিলো হাতের চুড়ি, নেকলেস, কানের দুল, আংটি, গলার চেইনসহ পরিবারের পুরোনো স্মৃতি মূল্যবান গহনাও। সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩৯ লাখ টাকা।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই বিল্লাল গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি থানার গজারিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে
তপন চন্দ্র সাহাকে গ্রেফতার করে শনিবার (১১ অক্টোবর ২০২৫) সকালে চাঁদপুর নিয়ে আসেন। তার হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয় প্রায় ১৩ ভরি ৮ আনা স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ দু লাখ টাকা। উদ্ধারকৃত মালামালের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩০ লাখ টাকা বলে জানা যায়।
তপন চন্দ্র সাহাকে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় আদালতে পাঠানো হয়েছে এবং মামলার তদন্ত চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন