কোর্টের সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট রঞ্জিত রায় চৌধুরীর চুরির ঘটনায় চোরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

সুজন দাস, চাঁদপুর | অক্টোবর ১২, ২০২৫

কোর্টের সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট রঞ্জিত রায় চৌধুরীর বাসা থেকে ২৬ ভরি স্বর্ণ ও নগদ টাকা চুরির ঘটনায় প্রধান আসামি বাসার কেয়ারটেকারকে অবশেষে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মামলার বাদী মৃদুলা সাহা, যিনি অ্যাড. রঞ্জিত চৌধুরীর স্ত্রী ও পেশায় একজন শিক্ষিকা।

তিনি অভিযোগ করেন, চাঁদপুর শহরের জে. এম. সেনগুপ্ত রোডের কদমতলা পৌর ভবনের ছয়তলার বাসায় কর্মরত কেয়ারটেকার তপন চন্দ্র সাহা হঠাৎ উধাও হয়ে যান।

তপন চন্দ্র সাহা ছিলেন পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, যিনি চার বছর ধরে তাদের বাসার কেয়ারটেকার হিসেবে কাজ করছিলেন। সেই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তিনি বাসার আলমারি থেকে প্রায় ২৬ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যান। চুরির সময় বাদী ও তাঁর স্বামী চিকিৎসার জন্যে ঢাকায় ছিলেন।

বিগত ১১ আগস্ট ২০২৫ রাতে তাঁরা বাসায় ফিরে পরদিন দুপুরে দেখেন তপন নিখোঁজ, আর আলমারির সব স্বর্ণালঙ্কারও উধাও।

হারানো স্বর্ণের মধ্যে ছিলো হাতের চুড়ি, নেকলেস, কানের দুল, আংটি, গলার চেইনসহ পরিবারের পুরোনো স্মৃতি মূল্যবান গহনাও। সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩৯ লাখ টাকা।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই বিল্লাল গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি থানার গজারিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে

তপন চন্দ্র সাহাকে গ্রেফতার করে শনিবার (১১ অক্টোবর ২০২৫) সকালে চাঁদপুর নিয়ে আসেন। তার হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয় প্রায় ১৩ ভরি ৮ আনা স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ দু লাখ টাকা। উদ্ধারকৃত মালামালের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩০ লাখ টাকা বলে জানা যায়।

তপন চন্দ্র সাহাকে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় আদালতে পাঠানো হয়েছে এবং মামলার তদন্ত চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

চাঁদপুর, অপরাধচিত্র, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাব’র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

চাঁদপুর জেলার বাণিজ্যিক রাজধানী খ্যাত হাজীগঞ্জ উপজেলার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হাজীগঞ্জবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা পারুল বালা সাহার পরলোকগমন

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের শিক্ষকতা জীবনের মাধ্যমেবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাবের নবগঠিত কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত

চাঁদপুর হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাবের ২০২৫-২৬ সেশনের নবগঠিত কার্য্যকারী কমিটির ১ম সভাবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ থানার ওসির সাথে প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সৌজন্য সাক্ষাৎকার

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুকের সাথেবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ বাজারে প্রবেশের তিন পথে ময়লার স্তুপে জীবন অতিষ্ঠ! জনদুর্ভোগ চরমে

চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ বাজারে প্রবেশের প্রধান তিনটি মহাসড়কপথে ময়লার স্তুপবিস্তারিত

চাঁদপুর শহরের বিসিক শিল্পনগরীতে নোংরা পরিবেশে টমেটো সস তৈরী করায় জরিমানা

চাঁদপুরে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে টমেটো সস তৈরী করার অপরাধেবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে জামায়াতে ইসলামীমের নিজস্ব অর্থায়নে সড়ক সংস্কার

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলায় ভাঙা সড়ক সংস্কার করে জামায়াতে ইসলামী। দীর্ঘদিনবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে লক্ষ্মীর প্রতিমা বিক্রির হিরিক

চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জে শ্রী শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ জিউর আখড়ায় শুরুবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে ফেইসবুকে পোস্টকে কেন্দ্র করে জামায়াত-বিএনপির সংঘর্ষে আহত ২০

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে ফেইসবুকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও বিএনপিবিস্তারিত

দুর্গাপূজা উপলক্ষে রোটারী ক্লাব অফ চাঁদপুরের হাজীগঞ্জের উদ্যোগে ময়দা চিনি বিতরণ

চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দরিদ্র ও অসহায় মানুষেরবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে দশমী পূজা ও বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো শারদীয় দুর্গোৎসব

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে হাজারো ভক্ত-অনুরাগীর অংশগ্রহণে আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে শেষ হলোবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ ত্রিনয়নী সংঘের ব্যতিক্রমী উদ্যোগে শারদীয় দুর্গোৎসবের সূচনা

বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য শারদীয় দুর্গোৎসব।বিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ পৌর পূজা উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে মন্ডপ পরিদর্শন ও আর্থিক সহায়তা

বাংলার চিরায়ত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ শারদীয় দুর্গোৎসবকে কেন্দ্রবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে শুরু শারদীয় উৎসবের আমেজ

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলায় শারদীয় দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে ষষ্ঠী পূজারবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে স্কিলস অ্যান্ড ইনোভেশন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

“কারিগরি শিক্ষা নিলে, দেশে-বিদেশে কর্ম মিলে – একটাই লক্ষ্য হতেবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাব সভাপতি খালেকুজ্জামান শামীমের জন্য মিলাদ ও দোয়া

চাঁদপুর জেলার বাণিজ্যিক রাজধানী খ্যাত হাজীগঞ্জের ঐতিহ্যে ধন্য হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাববিস্তারিত