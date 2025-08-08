খাগড়াছড়িতে গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিএনপির জনসমাবেশ

খাগড়াছড়িতে গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিএনপির জনসমাবেশ
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিএনপির জনসমাবেশ আয়োজন করেছে। এতে পাড়া মহল্লায় নির্বাচনী কার্যক্রম শুরুর নির্দেশ দিয়ে সাবেক সাংসদ এবং খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির সভাপতি ওয়াদুদ ভূইয়া বলেছেন, আর কোনো স্বৈরাচারের জন্ম হতে দিবেনা বিএনপি। নির্বাচন যেন ফেব্রুয়ারিতেই হয়, সেই দাবি রেখে ড. ইউনুসের কথা রাখার আহবান জানান তিনি।
ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে খাগড়াছড়িতে জনসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই আহবান জানান ওয়াদুদ ভূইয়া।
বৃহস্পতিবা (৬ই আগষ্ট) দুপুরে জেলা শহরের মুক্তমঞ্চে এর আয়োজন করে জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
এ সময় বক্তারা বলেন, ফ্যাসিস্ট আ’লীগের অবৈধ সরকারের মেয়াদে খাগড়াছড়িতে বিএনপির নেতাকর্মীদের উপর হামলা, মামলা, জুলুম ও চরম নির্যাতন নিপীড়ন চালানো হয়েছে। সাবেক সাংসদ ওয়াদুদ ভূইয়াকে হত্যার উদ্দেশ্য তার বাড়িতে একাধিকবার ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে লুটপাট চালিয়েছিলো।
ওয়াদুদ ভূইয়া বলেন, রাজনীতির নামে একটি নতুন দল নানাভাবে চাঁদাবাজি করছেন। সন্ত্রাস, লুটপাটকারী ও চাঁদাবাজদের বিচার এ সরকার করবে এমনটাই দাবি করেন। আজ থেকে গ্রামে গঞ্জে, পাড়া মহল্লায় নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করতে বিএনপির নেতাকর্মীদের প্রতি তাগিদ দেন প্রধান অতিথি।
সমাবেশে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এমএন আবছার, সিনিয়র সহ-সভাপতি প্রবীণ চন্দ্র চাকমা, যুগ্ন সম্পাদক অনিমেষ চাকমা, এড. আব্দুল মালেক মিন্টুসহ অনেকে বক্তব্য রাখেন।
এর আগে জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে নেতাকর্মীরা এসে জড়ো হন চেঙ্গী স্কোয়ার এলাকায়। সেখান থেকে বিজয় মিছিল নিয়ে জনসমাবেশে যোগ দেন নেতাকর্মীরা। বিএনপির সহযোগী নেতা কর্মীদের উপস্থিতিতে জনসমাবেশ জনস্রোতে রূপ নেয়।
