খাগড়াছড়িতে জামায়াতে ইসলামীর বাংলাদেশ গণমিছিল ও সমাবেশ

খাগড়াছড়িতে জামায়াতে ইসলামীর বাংলাদেশ গণমিছিল ও সমাবেশ
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে জামায়াতে ইসলামীর বাংলাদেশ গণমিছিল ও সমাবেশ আয়োজন করেছে। ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য গণমিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (৫ই আগস্ট) বিকাল ৩টা ৩০মিনিটে খাগড়াছড়ি চেঙ্গি স্কয়ার থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শাপলা চত্বরে গিয়ে সমবেত হয়। সমাবেশের সঞ্চালনা করেন জেলা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মো: ইউসুফ।
সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জেলার আমীর অধ্যাপক সৈয়দ আব্দুল মোমেন। তিনি বলেন, “দুর্নীতিমুক্ত, ফ্যাসিবাদ ও চাঁদাবাজিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। আমরা ন্যায়ের সংগ্রামে অটল থাকব।”
সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার এমপি প্রার্থী অ্যাডভোকেট এয়াকুব আলী চৌধুরী। তিনি বলেন, “স্বৈরাচার শেখ হাসিনা গত ১৭বছর ধরে দেশের জনগণের ওপর দমন–পীড়নের রাজত্ব কায়েম করেছেন। এ ধরনের দুঃশাসনের দিন শেষ হয়ে এসেছে। জনগণ আর কোনো স্বৈরাচার, দুঃশাসন কিংবা লুটপাটকারীদের ক্ষমতায় দেখতে চায় না।”
জেলা সেক্রেটারি মিনহাজুর রহমান শহীদদের আত্মত্যাগ স্মরণ করে বলেন, “শহীদ আবু সাঈদ, মুগ্ধ, বিন ইয়ামিন যেভাবে ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন, আমাদের কর্মীরাও সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শহীদের নাজরানা পেশ করতে সদা প্রস্তুুত থাকবে। দুর্নীতিমুক্ত, খুন, ধর্ষণ ও চাঁদাবাজিমুক্ত বাংলাদেশ গড়াই আমাদের লক্ষ্য।”
সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুল মান্নান, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা জামায়াতের আমীর মো: ইলিয়াসসহ বিভিন্ন উপজেলার সভাপতি ও সেক্রেটারি নেতৃবৃন্দ।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন