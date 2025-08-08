খাগড়াছড়িতে জুলাই শহীদদের স্মরণে এনসিপির ব্যতিক্রমী আয়োজন

চাইথোয়াই মারমা, খাগড়াছড়ি | আগস্ট ৯, ২০২৫

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে জুলাই শহীদদের স্মরণে এনসিপির ব্যতিক্রমী আয়োজন করেছে। জাতীয় ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল ‘জুলাই শহীদ’ স্মরণ ও গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে খাগড়াছড়িতে এক ব্যতিক্রমধর্মী মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করে জাতীয় নাগরিক পার্টি(এনসিপি)।

মঙ্গলবার (৫ই আগস্ট) দুপুরে খাগড়াছড়ি জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি শিশু সদনের এতিম শিশুদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে এনসিপি এক অনন্য নজির স্থাপন করে।

এ কর্মসূচির মাধ্যমে শহীদদের আত্মত্যাগের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মুখে হাসি ফোটানো ছিল এনসিপির মূল লক্ষ্য।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কেবল ফুলেল শ্রদ্ধাতেই সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তব সহমর্মিতায় রূপ নিতে হবে, আর সেই চেতনার বাস্তব প্রতিফলনই ঘটেছে এই কর্মসূচির মাধ্যমে।

উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনসিপি দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক অ্যাডভোকেট মনজিলা ঝুমা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলার সংগঠক শাহ নেওয়াজ, বিপ্লব ত্রিপুরা, আকলিমা আক্তার, রবিউল জিহাদ, সুবোধ চাকমা, উজ্জ্বল দেওয়ান, নিরপম চাকমা, শাহাদত হোসেন, সোহেল ত্রিপুরা, নুসরাত, রাকিবসহ এনসিপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এ সময় বক্তারা বলেন,“এই শিশুদের মুখে একটুখানি হাসি ফোটানোই আমাদের শহীদদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা। যারা দেশপ্রেমে আত্মত্যাগ করেছেন, তাদের চেতনায় সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।”

সরকারি শিশু সদনের পরিচালক ও কর্মীরাও এনসিপির এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং শিশুরা নিজেদের ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিভিন্ন পরিবেশনার মাধ্যমে।

এই কর্মসূচি প্রমাণ করে পরিবারের বাইরেও ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়া যায়, দায়িত্ববোধ নিয়ে সমাজের প্রতিটি শিশুর পাশে দাঁড়ানো সম্ভব। এনসিপি খাগড়াছড়ি আজ সেটাই করে দেখাল।

