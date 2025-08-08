খাগড়াছড়িতে প্রথম জুলাই শহিদ মজিদের সমাধিতে সর্বস্তরের শ্রদ্ধা

খাগড়াছড়িতে প্রথম জুলাই শহিদ মজিদের সমাধিতে সর্বস্তরের শ্রদ্ধা
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে প্রথম জুলাই শহিদ মজিদের সমাধিতে সর্বস্তরের শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনায় যথাযোগ্য মর্যাদা ও গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হলো খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জুলাই বীর শহিদ মো: মজিদ হোসেনকে। যিনি একমাত্র ‘জুলাই শহীদ’ হিসেবে খাগড়াছড়ি জেলার গর্ব।
পার্বত্য জেলার গৌরব ও আত্মত্যাগের প্রতীক শহিদ মো: মজিদ হোসেনকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয়েছে। জাতীয় ইতিহাসে সাহসিকতা ও দেশের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসার এক অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকা এই বীর সন্তান জেলার একমাত্র ‘জুলাই শহিদ’ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন ইতিহাসের পাতায়।
মঙ্গলবার(৫ই আগস্ট) সকালে রামগড় উপজেলার নাকাপা বাজারসংলগ্ন পাতাছড়া ইউপির বসুলপুর জামে মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে এই বীর শহিদের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ও দোয়া-মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জেলা প্রশাসক এবিএম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার। এছাড়া পুলিশ সুপার মো: আরেফিন জুয়েল, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শেফালী ত্রিপুরা, জেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক এমএন আফসার, খাগড়াছড়ি প্রেসক্লাব সভাপতি তরুন কুমার ভট্টচার্য্য সাধারন সম্পাদক এইচএম প্রফুল্ল, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সর্বস্তরের মানুষ শহিদের সমাধতে শ্রদ্ধা জানান।
শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দ, জেলা বিএনপি, খাগড়াছড়ি প্রেসক্লাবের সদস্য, উপজেলা প্রশাসন, আনসার ও এনসিপিপিসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ।
এর আগে সকাল থেকেই স্থানীয় এলাকাবাসী, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে শহিদের সমাধিস্থলে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সকলেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন শহিদ মজিদ হোসেনের আত্মত্যাগ ও দেশের প্রতি তাঁর অকুতোভয় ভালোবাসা।
শহিদ মজিদ হোসেনের অবদানকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এসময় তারা বলেন, তাঁদের আদর্শকে ধারণ করে দেশ গঠনে এগিয়ে আসা। তাঁর জীবন, সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের স্মৃতি আগামী প্রজন্মের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে।
সকাল থেকেই শহিদ মজিদ হোসেনের সমাধিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় এলাকাবাসী, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে কবরস্থানটি এক আবেগঘন পরিবেশে পরিণত হয়। শ্রদ্ধা জানাতে আসা সকলে মাথা নত করে স্মরণ করেন এই শহিদের বীরত্ব ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ।
এদিন তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত পরিচালিত হয়। পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে ছিল শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও এক অদম্য চেতনার বহিঃপ্রকাশ।
