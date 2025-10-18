খাগড়াছড়িতে ফকির লালন স্মরণর আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

খাগড়াছড়িতে ফকির লালন স্মরণর আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় মরমী সাধক ফকির লালন সাঁইজির ১৩৫তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে জেলাতে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেলে জেলা সদরের টাউন হলে জেলা প্রশাসন ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন খাগড়াছড়ি সরকারি মহিলা কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কৃতি চাকমা।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক নাজমুন আরা সুলতানা।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ফেরদৌসী বেগম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(শিক্ষা ও আইসিটি) রুমানা আক্তার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হাসান মারুফ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: আবু রায়হান।
জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা উষানু চৌধুরী, প্রেসক্লাব সভাপতি তারুণ কুমার ভট্টাচার্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ার কবির, জেলা শিল্পকলা একাডেমী’র জেলা কালচারাল অফিসার নাহিদ নাজিয়া, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল বাতেন মৃধাসহ বিশিষ্ট নাগরিকরা।
বক্তারা বলেন, ফকির লালন সাঁই ছিলেন একজন মানবতাবাদী ও আধ্যাত্মিক সাধক, যিনি আজীবন ভালোবাসা, সহনশীলতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণী ছড়িয়ে গেছেন। তাঁর দর্শন আজও মানবকল্যাণ ও সমাজগঠনে অনন্য প্রেরণার উৎস।
আলোচনা সভা শেষে মনোজ্ঞ লালনগীতি ও বাউল গানের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে তোলে।
