খাগড়াছড়িতে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিরুদ্ধে ২ ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ

চাইথোয়াই মারমা, খাগড়াছড়ি | আগস্ট ৯, ২০২৫

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ২ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগের বৈঠক বেস্তে গেছে। একমাত্র খাগড়াছড়ি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভুগোল বিষয়ের শিক্ষক মো: আব্দুল আউয়াল এর বিরুদ্ধে ২জন পাহাড়ি ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ভুক্তভোগী ছাত্রীরা একজন নবম শ্রেণির ও আরেকজন ৭ম শ্রেণির বলে জানা গেছে। তাদের সাথে অভিযুক্ত শিক্ষক দু’বার যৌন হয়রানিমূলক আচরণ(শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেওয়া, হাত ধরা ইত্যাদি) করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এর মধ্যে গত ৩০শে জুলাই ২০২৫, ক্লাশ চলাকালীন ও তার আগে অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষা চলাকালীন এ ঘটনা ঘটেছে বলে ভুক্তভোগী ছাত্রীরা অভিযোগ করেছেন। তবে শিক্ষক এ ঘটনা কাউকে না জানাতে বলায় ভয়ে তারা এতদিন ঘটনাটি জানায়নি।

পরে ভুক্তভোগী ছাত্রীরা নিজের নিরাপত্তার দিক চিন্তা করে হোস্টেল কর্তৃপক্ষ ও প্রধান শিক্ষককে ঘটনাটি জানান। এরপর ঘটনাটি বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদেরও জানানো হয়।

তবে অভিযোগ উঠার একদিন আগে শিক্ষক মো: আব্দুল আউয়াল ছুটিতে চলে যান।

কিন্তু আব্দুল আউয়াল ছুটি থেকে ফেরার পরও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে কোন উদ্যোগ না নিলে বিষয়টি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরে প্রশাসনকে জানানো হয়।

এরপর গত বুধবার(৬ই আগস্ট ২০২৫) এ নিয়ে বিদ্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে খাগড়াছড়ি সদর থানার ওসি, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।।

সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় যে, বিদ্যালয়ের মতো পবিত্র প্রতিষ্ঠানে দিন দিন শিক্ষার্থীদের সাথে যৌন হয়রানির মতো ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন শিক্ষক কখনো তার ছাত্রীদের সাথে যৌন হয়রানিমূলক আচরণ করতে পারে না। একজনের অনৈতিক কর্মকাান্ডের কারণে বিদ্যালয়ের এবং শিক্ষকদের সুনাম ক্ষুন্ন হোক তা আমরা চাই না। এ বিষয়ে সকলকে সরব হওয়া এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভায় কয়েকটি বিষয়ে উত্থাপন করা হয়। যেমন-অভিযুক্ত শিক্ষক আব্দুল আউয়ালকে ৩দিনের মধ্যে বদলীর ব্যবস্থা করা ও বদলীর আগ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের সকল কর্মকান্ড থেকে তাকে বিরত রাখা, শুধু বদলী নয়, প্রশাসনকে নিজ উদ্যোগে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা, অভিযোগ প্রমাণ সাপেক্ষে সামাজিকভাবে জুতার মালা পরিয়ে দিয়ে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয়া।

তবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা প্রধান শিক্ষক তিন দিনের মধ্যে তাকে বদলী করা সম্ভব হবে না জানিয়ে বলেছেন, অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ে লিখিতভাবে জানানো হবে। সেখান থেকে আদেশের ভিত্তিতে তাকে বদলী বা শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) মো: আব্দুল বাতেন মৃধা ঘটনা স্বীকার করে বলেন, এই রকম অনাকাংখিত ঘটনা বার বার হওয়ার ফলে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। ঘটনার কেউ অভিযোগ দিলে সেটি আমলে নেওয়া হবে।

অপরাধচিত্র, খাগড়াছড়ি, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

ময়মনসিংহে নেশার ইনজেকশনসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

ময়মনসিংহে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর,বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোঃ কাওসারুলবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে তুলে এনে গৃহবধূকে গণধর্ষণ

বগুড়া শিবগঞ্জে তুলে এনে স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায়বিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে মিস্টান্ন ভান্ডারে ঢুকে ছাই দিয়ে খাবার নষ্ট করেছে দুর্বৃত্তরা

নওগাঁর রাণীনগরে মিস্টান্ন ভান্ডারের দরজা ভেঙ্গে ঢুকে ছাই দিয়ে প্রায়বিস্তারিত

ভারতে পাচার হওয়া দুই বাংলাদেশীকে বেনাপোলে হস্তান্তর

ভাল কাজের প্রলোভনে ভারতে পাচারের শিকার দুই বাংলাদেশী নারীকে বেনাপোলবিস্তারিত

মঠবাড়িয়ায় গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার তুষখালী ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড হাওলাদার ফিলিংবিস্তারিত

কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কারাগার থেকে ফাঁসির ৩ আসামির পালানোর চেষ্টা

গাজীপুরের কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত ৩ আসামিবিস্তারিত

বিকেলে চাঁদাবাজি নিয়ে লাইভ, রাতে সাংবাদিককে কু/পিয়ে হ/ত্যা

গাজীপুরে চাঁদাবাজি নিয়ে লাইভ করার পর আসাদুজ্জামান তুহিন (৩৮) নামেরবিস্তারিত

দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ কারাগারে

রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়টিরবিস্তারিত

ঢাকার বিমানবন্দরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেলো সোয়া ৮ কেজি স্বর্ণ

রাজধানী ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায়বিস্তারিত

মঠবাড়িয়া পৌরসভায় পানি প্রকল্পে অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার মঠবাড়িয়া পৌরসভার অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে পৃথকবিস্তারিত

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে জরিমানা

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা রহমান জনস্বার্থে অনুমোদন বিহীনবিস্তারিত

১১ মাসে রাজনৈতিক সহিং/সতায় নিহ/ত ১২১, আহ/ত ৫ সহস্রাধিক : টিআইবি

গত বছরের আগস্ট থেকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত ১১ মাসেবিস্তারিত

পুলিশের চেকপোস্ট কার্যক্রম জোরদার, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্রিয় নওগাঁর মান্দা থানা পুলিশ

নওগাঁর মান্দা উপজেলায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে বিশেষবিস্তারিত

কিশোরগঞ্জে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার উপর হামলা, পৃথক অভিযানে ৪ আসামি গ্রেপ্তার

পৃথক পৃথক অভিযানে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র-জনতার উপর হামলারবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় প্রশিক্ষনার্থীদের চাপে টিটিসির অধ্যক্ষের পদত্যাগ

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় নানা অনিয়ম ও দুনীর্তির অভিযোগ তুলে প্রশিক্ষনার্থীদের চাপেবিস্তারিত

ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় আওয়ামী লীগ নেতা ডিবির হাতে গ্রেফতার

ঝালকাঠির কাঠালিয়া উপজেলার ১ নম্বর চেচরীরামপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ওবিস্তারিত