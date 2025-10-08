খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় চীবরদান উৎসব উপলক্ষে সেনাবাহিনীর মতবিনিময় সভা

চাইথোয়াই মারমা, খাগড়াছড়ি | অক্টোবর ৮, ২০২৫

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলায় প্রবারণা পূর্ণিমার পর মাসব্যাপী কঠিন চীবরদান অনুষ্ঠান উপলক্ষে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার(৬ই অক্টোবর) দীঘিনালা জোন সদরে এই মতবিনিময় সভায় উপজেলার বৌদ্ধ বিহার পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন দীঘিনালা জোন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মো: ওমর ফারুক। এই সময় তিনি দীঘিনালায় মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত কঠিন চীবরদান অনুষ্ঠানে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহবান জানান। আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে সার্বক্ষণিক পাশে থাকার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন।

এসময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, দীঘিনালা জোনের উপ-অধিনায়ক মেজর মেহেদী হাসান, বোয়ালখালী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান চয়ন বিকাশ চাকমা, দীঘিনালা পরিষদ চেয়ারম্যান চন্দ্র রঞ্জন চাকমা, কবাখালী ইউনিয়ন পরিষদ প্যানেল চেয়ারম্যান বিপুরিতা চাকমা, মেরুং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মিনা চাকমা, বাবুছড়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান গগন বিকাশ চাকমা প্রমূখ।

খাগড়াছড়ি, সারাদেশ


