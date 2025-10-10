খাগড়াছড়ির দীঘিনালা জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালন

খাগড়াছড়ির দীঘিনালা জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালন
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলা জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালন করেছে। “আমি কন্যাশিশু স্বপ্নগড়ি সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি” প্রতিপাদ্যের ধারণ করে জেলা দীঘিনালা উপজেলা জাতীয় কন্যা শিশু দিবস- ২০২৫উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভার মধ্যদিয়ে উদযাপন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৯ই অক্টোবর) সকালে দীঘিনালা মডেল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হলরুমে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় আয়োজন করা হয়। জাতীয় কন্যা শিশু দিবস- ২০২৫উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দীঘিনালা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ ইনামুল হাছান।
দীঘিনালা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সুস্মিতা খীসার সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, দীঘিনালা মডেল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাধন মনি চাকমা, দীঘিনালা প্রেসক্লাব সাবেক সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক মো: সোহেল রানা।
আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ ইনামুল হাছান বলেন, কন্যা হলো পিতার প্রিয় সন্তান, কন্যার প্রতি পিতার সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা থাকে। বিশ্বে যা কিছু আছে তা অর্ধেক করেছে নর আর অধেক নারী। পৃথিবীকে করে সাজিয়েছে নারীরা।
নারী প্রথমে একজনে কন্যা, বোন, স্ত্রী ও মা যার মর্যাদা অনেক বড়। কন্যা শিশুকে পরিবারে অবহেলা করা যাবে, ছেলে শিশুর মত সমান অধিকার দিতে হবে। বাল্য বিবাহ দেয়া যাবে না। শিক্ষা অর্জন করে কন্যা শিশুরা দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। বাল্য বিবাহ দেয়া মানে একজন কন্যা শিশুকে নিরবে গলা চিপে হত্যা করা। তাই আমরা কন্যাশিশুকে তাদের অধিকার নিশ্চিত করি।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন