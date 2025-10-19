খাগড়াছড়ির পানছড়ি সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ভেস্তে গেল কীটনাশক পাচারের চেষ্টা

খাগড়াছড়ির পানছড়ি সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ভেস্তে গেল কীটনাশক পাচারের চেষ্টা
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পানছড়ি উপজেলায় সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ভেস্তে গেল কীটনাশক পাচারের চেষ্টা। জেলা পানছড়ি দুর্গম সীমান্ত এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ দেশীয় কীটনাশক, বিস্কুট ও সাবান জব্দ করেছে ৩বিজিবি।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে পানছড়ি উপজেলার গিলাতলী বিওপি-এর নিয়মিত টহল দল এ অভিযান চালায়। হাবিলদার শ্রী বিধানের নেতৃত্বে পরিচালিত ওই টহল দল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মেইন পিলার সংলগ্ন এলাকায় ভারতে পাচারের জন্য লুকিয়ে রাখা এসব মালামাল উদ্ধার করে।
উদ্ধারকৃত মালামালের মধ্যে রয়েছে, সিস্টেম প্লাস ব্র্যান্ডের কীটনাশক ১৬০লিটার, পারলি জি বিস্কুট ৬০টি প্যাকেট এবং নিমা সাবান ৬৩টি।
বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, সীমান্ত এলাকায় অবৈধ চোরাচালান রোধে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিজিবির টহল কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সীমান্ত রক্ষা, সম্প্রীতি ও উন্নয়নে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
