খাগড়াছড়ির পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের শুনানি

খাগড়াছড়ির পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের শুনানি
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের শুনানি শুরু হয়েছে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিরুনা ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অসদাচারণ, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপ্রীতি, ঘুষ, অনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগ দাখিল করে অনাস্থা প্রস্তাব দেয়ার পর শুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে।
পরিষদের ১৪জন সদস্যই চেয়ারম্যান জিরুনা ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব দিয়েছিলো। তারপর থেকেই অভিযোগগুলো তদন্তাধীন রয়েছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেলে জেলা পরিষদের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনাস্থা প্রস্তাবের শুনানীর আয়োজন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব অতুল সরকার, অভিযুক্ত চেয়ারম্যান জিরুনা ত্রিপুরা এবং অভিযোগকারী পরিষদের সকল সদস্য ও কর্মকর্তারা।
পৌনে ৩টা থেকে শুরু হয়ে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে এ শুনানি।
অভিযোগের বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিরুনা ত্রিপুরাকে পরিষদের সকল প্রকার কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে গত ৭ই জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্দেশ দেয়।
মূলত এরপর থেকেই জিরুনা ত্রিপুরার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে তদন্ত হয়।
এরই প্রেক্ষিতে আজ চূড়ান্ত শুনানি কার্যক্রম হয়। তবে অভিযোগ ও শুনানির বিষয়ে জিরুনা ত্রিপুরা কোনো মন্তব্য করেননি। এই শুনানীকে ঘিরে পরিষদ এলাকায় ব্যপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয় জেলা পুলিশ।
