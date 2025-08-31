খাগড়াছড়ির বাসিন্দা প্রকৌশলী সবুজ চাকমা দ্বিজেন শর্মা পরিবেশ পদক পেলেন

চাইথোয়াই মারমা, খাগড়াছড়ি | আগস্ট ৩১, ২০২৫

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বাসিন্দা প্রকৌশলী সবুজ চাকমা দ্বিজেন শর্মা পরিবেশ পদক পেলেন। এতে বিভিন্ন মহলের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অবদান রাখায় ‘ব্রাক ব্যাংক-তরুপল্লব দ্বিজেন শর্মা পরিবেশ পদক ২০২৪ এবং সম্মাননা’ পেয়েছেন রাঙামাটির বাঘাইছড়ির সন্তান সবুজ চাকমা। তিনি বর্তমানে রাঙ্গামাটি সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত আছেন।

বর্তমানে খাগড়াছড়ি সরকারি মহিলা কলেজ সড়কে রাজ্যমনি পাড়াস্থ স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি এক কন্যা সন্তানের জনক।

শনিবার(৩০শে আগষ্ট) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলা একাডেমির আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে পদক ও সন্মাননা অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন বাংলাদেশ পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। এতে বন ও পরিবেশ সংরক্ষণে অসামান্য অবদান রাখায় তিন ব্যাক্তি এবং একটি প্রতিষ্ঠানকে এ পদক ও সম্মাননা দেওয়া হয়।

সবুজ চাকমা পাহাড়ের জীব বৈচিত্র প্রকৃতি সংরক্ষণে গত এক যুগ ধরে স্থানীয় মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী ছবি তুলে চলেছেন।

তাঁর তোলা পাখি বন্যপ্রাণী রক্ষার জন্য প্রথমে খাগড়াছড়ি জেলায় পরে রাঙ্গামাটি জেলায় মোট তিনটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত করেছেন। প্রকৃতি রক্ষার নিজের দায়বদ্ধতা থেকে গড়ে তুলেছেন অলাভজনক প্রতিষ্ঠান প্লানটেশন ফর নেচার এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত তিনি ৮৭হাজার ৫৬০টি পাখি বান্ধব চারা বিতরণ এবং রোপন করেছেন।

খাগড়াছড়িতে কর্মরত অবস্থায় সড়কের দু’পাশে প্রায় চার হাজার পাখি বান্ধব জ্যাকারান্ডা গাছের চারা রোপন করেন এবং খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠটি সংস্কার করে তাতে ঘাস লাগিয়ে খেলার উপযোগী করেছেন। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় রাঙামাটির সওজ লেক ভিউ গার্ডেনের পরিকল্পনাকারী সবুজ চাকমা।

এদিকে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বাসিন্দা প্রকৌশলী সবুজ চাকমা দ্বিজেন শর্মা পরিবেশ পদক পাওয়ায় দীর্ঘায়ী ও সুস্থতা কামনা করে বিভিন্ন মহলের শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানিয়েছেন।

তারা হলেন, হিল ইন্জিনিয়ার্স অব বাংলাদেশ খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি ও গনপুর্ত প্রকৌশলী চন্দ্র কিরন চাকমা, ইনস্টিটিউশন ডিপ্লোমা ইন্জিয়ার্স অব বাংলাদেশ খাগড়াছড়ি জেনিক তথ্য-প্রচার সম্পাদক ও পানছড়ি মডেল টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে’র অধ্যক্ষ প্রকৌশলী চাইথোয়াই মারমা, বান্দরবান আইডিইবি’র সভাপতি ও বাংগালহালিয়া টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে’র অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মংসুইখই মারমা।

রাংগামাটি আইডিইবি’র সাবেক সভাপতি ও স্টিম টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে’র সভাপতি প্রকৌশলী মোহনী রন্জন চাকমা, পানছড়ি সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর ও হিলা ইন্জিানয়ার্স অব বংলাদেশ খাগড়াছড়ি জেনিক সম্পাদক সৌমিত্র চাকমা।
উল্লেখ্য দ্বিজেন শর্মা ছিলেন বাংলাদেশী প্রকৃতিবিদ, জীববিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান লেখক।

১৯২৯সালের ২৯শে মে তাঁর জন্ম। তিনি ১৯৬২সাল থেকে ১৯৭৪সাল পর্যন্ত নটর ডেম কলেজের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। এছাড়া নটর ডেম কলেজের প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠনেও তার প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। ২০১৭সালে ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান।

তাঁর প্রয়াণের পর এ পুরস্কার প্রবর্তন করে প্রকৃতি বিষয়ক সংগঠন তরুপল্লব। তাঁর স্মৃতি স্মরণো প্রতি বছর এ পদক প্রদান করে সংগঠনটি।

